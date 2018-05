Statsministeren i politimøte om utviklingen i Oslo Øst: – Det går feil vei

– Jeg var her i fjor, og det er åpenbart at det har vært en forverring av situasjonen, sa statsminister Erna Solberg etter hun, justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) hadde blitt orientert om situasjonen på Vestli og rundt gjengkriminaliteten i den østlige og sydlige delen av hovedstaden.

Det var statsministeren som hadde tatt initiativ til møtet, som varte i nesten en time. Med kaffe og smørbrød ble de statsministeren og de to statsrådene orientert om arbeidet Oslo-politiet gjør i den østlige bydelen.

Stadig yngre Oslo-ungdom slåss mer brutalt: – Vi slåss hele tiden. Overalt.

Solberg: – En kompleks situasjon

Møtet kom etter flere skyteepisoder og voldshendelser i Groruddalen og på Holmlia. Fredag kastet maskerte ungdommer stein på Natteravner, og på lørdag rykket politiet ut til Vestli etter skyting og bråk mellom ungdommer.

Etter møtet med ledelsen i Oslo-politiet beskrev statsministeren det hele som en «kompleks situasjon».

– Det er en vanskelig situasjon som politiet står oppe i, med bråk i ungdomsmiljøer og noen mer alvorlige kriminelle enkelte steder.

Statsministeren påpekte viktigheten av å ha et politi som er til stede i nærmiljøene.

– Da bygger man relasjoner, som forhåpentligvis gir tips og muligheter til å samarbeide med andre, sa statsministeren.

Fra Oslo politidistrikt deltok politimester Hans Sverre Sjøvold, enhetsleder for enhet Øst, John Roger Lund, leder for felles forebyggende enhet, Janne Stømner, og leder for felles enhet for etterretning og etterforskning, Grete Lien Metlid.

