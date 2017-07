Politiet om skytingen på Majorstuen: – Et målrettet angrep

Politiet fikk kl. 08.15 torsdag morgen melding om skyting på Majorstuen i Oslo.

– Vi fikk flere meldinger om at en person var skutt ved Majorstukrysset, sier innsatsleder Christian Bortne til Aftenposten.

Politi og ambulanser rykket mannsterkt ut og fant fornærmede i en oppgang i Sørkedalsveien 3.

– Vi fant en nordmann som var skadet, men våken og bevisst. Han ble sendt til Ullevål sykehus, og jeg kjenner ikke skadesituasjonen hans, sier Bortne.

Til TV2 sier Roger Hjertø ved krimvakten i Oslo at han skal være skutt i armen og ikke er alvorlig skadd.

Stein Erik Kirkebøen

En gruppe bevæpnede politimenn med skuddsikre vester knuste en inngangsdør i glass og tok seg inn i en oppgang.

Politiet gikk raskt i gang med åstedsundersøkelser og vitneavhør og fikk inntrykk av at dette var et målrettet angrep på den personen som ble skutt.

– Det er litt uklart hvor det ble skutt, om det var i døren eller inne i oppgangen. Vi fant den skadede inne i oppgangen. Vitneavhørene tyder på at det var flere personer der, men at gjerningspersonene bare var interessert i han som ble skutt, sier Bortne.

– Hva vet dere om gjerningspersonene?

– Lite. Vi vet ikke sikkert om det var en eller flere, men har nå et omfattende søk etter dem. Vi vet heller ikke sikkert hvor mange skudd som ble avfyrt, sannsynligvis var det to eller tre.

– Et vitne sier til Aftenposten at to personer stakk fra stedet i en drosje?

– Ja, vi har vitneforklaringer på at en taxi skal ha vært på stedet både før og etter skytingen. Men dette har vi ennå ikke bekreftet. Vi er i ferd med vitneavhør, og å hente i videoer fra kameraovervåking i området, sier Bortne.

Umiddelbart kan han ikke se noen sammenheng med de andre skyteepisodene ei Oslo de siste to, tre ukene.

Dette har trolig skjedd innendørs. Vi har foreløpig ikke kontroll på gjerningspersonen. Patruljer er i søk, samt foretar undersøkelser. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 27, 2017

Omar Ishaq (27) er sjåfør på Flybussen. Den sto parkert på holdeplassen uten passasjerer da det smalt.

– Jeg hørte to kraftige smell, sannsynligvis skudd. Det smalt så kraftig i bussen at jeg var sikker på at den var truffet av et skudd, men jeg kan ikke se noe kulehull, sier Ishaq som umiddelbart meldte seg for politiet på stedet og ble ett av dets første vitner.

– De var på plass veldig raskt, det tok bare noen få minutter, sier Ishaq.

Selv om det er sommerstille var det en del mennesker i området, og politiet tok en rekke vitneavhør.