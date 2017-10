Folk sto opp tidligere for å spare en tier i bomringen

Bilister på vei inn til hovedstaden fikk et aldri så lite sjokk da de kom til bomringen mandag morgen.

Det var den første arbeidsdagen etter at takstene ble justert opp på søndag.

De øker i et forsøk på å redusere bilkjøringen i Oslo sentrum.

Her kan du lese mer om de nye bomsatsene og hva pengene skal gå til.

Mens det tidligere kostet 34 kroner å ta med seg bilen gjennom bomringen, uansett hva slags personbil du kjørte og når du kom, er det nå blitt vanskeligere. Og dyrere. Det er innført tids- og miljøregulerte takster.

Dyrere i rushtiden

Det koster nå 54 kroner for bensinbiler og 59 for dieselbiler å passere bomringen i rushtidene (mellom kl. 06.30 og 9.00 og mellom kl. 15.00 og 17.00). Utenfor rushtiden, i helgene og i hele juli er prisene 44 og 49 kroner.

Og køprising, eller tidsregulert takst, virker også i Oslo.

– Ja, det ser slik ut, sier kommunikasjonsdirektør Hilde Christensen i Fjellinjen. Hun understreker at de foreløpig kun har erfaringer fra én dag, det er for lite til å vite om trafikantene endrer vaner varig.

Flere sto opp tidlig

– Men i dag var det totalt var det like mange som passerte bomringen som det var på mandag i høstferien i fjor. Selv om det er blitt dyrere. Men det var én tydelig endring. Flere kom tidligere før prisen steg med en tier. Det var 7,3 prosent flere som passerte mellom seks og halv syv i dag enn i fjor, mens det var 5,4 prosent færre som passerte mellom 06.30 og 09.

Bergenserne har hatt rushtidsavgift en stund. Her kan du lese hva det har gjort med deres trafikkvaner.

– Har været noe å si?

– Vi vet av erfaring at det er flere som kjører bil når det er mye nedbør, men vi har ikke klart å finne ut hvordan været på denne dagen i fjor.

– Meteorologisk institutt melder at det var tørt og fint. Like mange passeringer i øsende regn som i sol for et år siden da betyr kanskje at færre regelmessig vil kjøre gjennom bomringen med de nye takstene?

– Det vil jeg tro.

– Hva har differensieringen gjort med biler med forskjellig drivstoff, er det like mange dieselbiler som før?

– Ja, foreløpig har vi ikke registrert noen endring. Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbiler var den samme som for en uke siden, sier Christensen.

Ruter øker kapasiteten

Kommunikasjonssjef Sofie Bruun i Ruter kan ikke si om de har merket større pågang på busser, baner og trikker etter prisøkningen.

– Nei, vi har ikke tall som gjør det mulig å sammenligne så konkret, men generelt venter vi økning i kollektivtrafikken fremover. Fra og med mandag innfører vi nye rutetider. Det vil føre til økt kapasitet.