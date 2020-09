Byrådet vil gi noen barnehager flere ansatte. Målet er å jevne ut forskjeller mellom barn.

Byrådet bevilger 50 millioner kroner over to år for å teste ut virkningene av ekstra grunnbemanning i barnehager som ligger i levekårsutsatte områder.

– Vil du ha et klistremerke, spør Maryam Ali, som går i Grønland torg barnehage.

Rundt henne stimler de andre barna seg sammen for å se på klistremerkene som former bokstaver og stjerner.