Motstridende beskjeder om håndheving av munnbindpåbud i Oslo

Oslo-politiet sa først at de ikke vil straffe folk som bryter munnbindpåbudet. Men i en pressemelding gir de uttrykk for at det kan bli aktuelt med bøter om folk bryter kommunale smittevernregler.

Fra tirsdag klokken 12 må alle som ikke kan holde én meters avstand til hverandre i Oslos kollektivtrafikk, bruke munnbind. Men kommer politiet til å bruke ressurser på å håndheve påbudet? Espedal, Jan Tomas

29. sep. 2020 16:19 Sist oppdatert nå nettopp

Oslo kommune har ikke hjemmel til å straffe dem som bryter regelen, går det fram av den siste smittevernforskriften som ble lagt fram tirsdag.

«Det vil ikke blir etablert et særskilt håndhevingsregime for kontroll av overholdelse av regelverket. Kommunen har heller ikke hjemmel til å sanksjonere manglende bruk av munnbind,» heter det i forskriften.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa mandag at politiet skal «bruke noe ressurser» på å håndheve munnbindpåbudet.

Ulike meldinger fra Oslo-politiet

Men operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt avviser at politiet kommer til å gå inn på trikkene for å sjekke at folk har munnbindet på plass.

– Det har vi ikke kapasitet til. Dersom det blir meldt om store problemer, så får vi revurdere, men vi kommer i utgangspunktet ikke til å bruke ressurser på det, sier Iversen til NTB tirsdag formiddag.

Byrådsleder Raymond Johansen krever at reisende med kollektivtransport i byen skal bruke munnbind. Morten Uglum

– Vi kommer ikke til å straffe folk som ikke bruker munnbind, slår han fast.

Senere tirsdag skriver Oslo-politiet i en pressemelding at de vil håndheve kommunale smittevernregler «innenfor rammen av vår daglige tjeneste», men at det ikke vil bli gjennomført noen systematiske kontroller.

Men de gir samtidig uttrykk for at det kan bli aktuelt med bøter.

«Hvis råd og henstillinger ikke følges kan politiet gi pålegg for å sikre at reglene overholdes. Åpenbare og gjentatte brudd på smittevernloven vil kunne bli anmeldt. Tidligere er det gitt bøter på mellom kr 5000 – 22 000 for brudd på smittevernreglene», heter det i pressemeldingen.

Munnbindpåbudet gjelder på alle offentlige transportmidler og på alle innendørs stasjonsområder når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende. Påbudet vil i første omgang vare i 14 dager.

Barn under 12 år er ikke omfattet av påbudet. Personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, er heller ikke omfattet.

– For at tiltaket skal ha ønsket effekt, er vi derfor avhengig av at den enkelte som reiser med offentlig transport, tar ansvar og følger påbudet, heter det i forskriften.

Blir ikke nektet

Ruter er tydelig på at de ikke kan nekte å frakte passasjerer som ikke bruker munnbind på buss, trikk eller T-bane.

– Vi kan ikke nekte folk plass, sier kommunikasjonssjef Sofie Bruun til Dagsavisen.

Munnbind har blitt et mer dagligdags syn i Oslo de siste ukene. Gorm Kallestad

De har heller ikke andre sanksjonsmuligheter, påpeker hun. Med en pågående vekterstreik kan ikke Ruter sette inn vektere for å passe på at folk overholder påbudet.

Helsebyråd i Oslo Robert Steen (Ap) setter sin lit til at folk vil oppleve det som være straff nok om politiet ber folk uten munnbind gå av trikken eller T-banen.

– Jeg antar at det er kjipt nok om du sitter på en trikk uten munnbind, og så kommer politiet og tar deg ut. Det er ikke noe hyggelig. Bare den sosiale opplevelsen vil være en straff som er kraftfull nok til at du neste gang tar på deg munnbindet, sa Steen mandag.