Motbakkesjokk i Oslo maratons nye «retroløype»

Se for deg følgende scenario: Steget er lett mot asfalten, pusten kjennes klar og fin i septemberluften. Du er rett og slett i knallform! Er dette dagen hvor du skal perse i Oslo maraton eller halvmaraton?

Trolig ikke.

For etter 15 kilometer begynner stigningen i det du knekker inn fra Thor Olsens gate og ut på Ullevålsveien. Så fortsetter den. Og fortsetter. Og fortsetter. 1600 meter til ende til toppen av St.Hanshaugen. Hvor lett er steget nå? Hvor klar er pusten?

Tøffeste siden 1980-tallet

I en ideell verden er maratonløyper paddeflate, som i Berlin, London eller Amsterdam. I alle fall hvis man vil løpe raskt. I Oslo er det så å si umulig. Det blir kupert uansett. Og i år blir det tøffere enn på mange, mange år.

«Retro-løype» kaller løypesjef Tim Bennett årets trasé for halvmaraton og maraton (to ganger halvmaratonløypen), med henvisning til 80-tallets mange motbakker.

Hovedgrepet er å flytte store deler av traseen vekk fra Bjørvika og inn i sentrum. Og ettersom Oslo skråner som et naturlig amfi mot fjorden, blir det til dels mye klatring. Totalt forserer du 211 høydemeter i halvmaraton-traseen, som løpes to ganger i helmaratonklassen.

– Det blir tøft. Ingen tvil om det, sier Bennett om traseen. I tillegg til stigningen fra bånn av Ullevålsveen til toppen av St. Hanshaugen, byr løypen på en solid motbakke fra Skøyen opp forbi Frognerparken til Majorstuen.

Rolf Øhman

«Dølt» i Bjørvika

– Hvorfor disse endringene, Bennett?

– Da jeg løp gjennom traseen i fjor, var jeg ikke fornøyd med forholdene i Bjørvika og bortover Sørenga. Trangt, vanskelig og dårlig underlag, med containere og gjerder rundt. Ganske dølt rett og slett. Nå vil vi tilbake til byen igjen, sier Bennett, som understreker at også traseen de siste årene har inneholdt en lei motbakke – Tøyengata/Monrads gate langs Botanisk hage. Denne slipper deltagerne nå.

– Det er nesten umulig å lage en flat løype i Oslo. Og så er det jo i tiden å gjøre tøffere ting. Sånn sett har jeg bare nærmet meg at alle skal løpe langløp, ultra og tjo og hei, hehe.

Skuffede deltagere

Men ikke alle synes endringene er like morsomme. Da Oslo Maraton la ut nyheten på sin Facebook-side for noen uker siden, gikk trådene til dels varme.

«Utrolig kjedelig at løypa er så forandret! Dette burde dere ha informert om tidligere! Gleden med «ny og spennende løype» forsvinner når høydeprofilen viser mer stigning», skrev én skuffet deltager.

«Dette likte jeg dårlig, det er nok av utfordrende løyper i Norge resten av året. Oslo maraton skal være en flat løype med mye folk og mulighet for å perse!», kommenterte en annen.

Heller ikke Norges store løperdronning, Ingrid Kristiansen, er begeistret for endringene. Selv har hun ikke deltatt på mange år, men Kristiansen jobber som personlig trener for mange mosjonister som har Oslo maraton som sesongens store mål.

Stein J. Bjørge

– De jeg jobber med, er veldig skuffet over at det ikke er den samme løypen. De konkurrerer mot seg selv, ingen andre, og melder seg på for å se om de er blitt bedre på ett år. Det blir vanskelig når løypen er endret, sier Kristiansen.

– Jeg skjønner at man ønsker en endring. Samtidig synes jeg man bør ta mosjonistene på alvor, sier Kristiansen, som hvert eneste år står i fem-seks timer for å heie frem deltagerne på samtlige distanser. De siste årene har hun stått ved Operaen, men forflytter seg trolig til Drammensveien i år.

Hard, men «morsom»

Tim Bennett forteller at han har fått flere klager på e-post.

– Men når jeg får lagt frem argumentene mine; at det blir mer løpervennlig, bedre plass og man slipper å løpe i et byggeområde, har folk godtatt det.

Løypesjefen var selv ute og testet løypen lørdag.

– Den er morsom! påstår han.

– Hvor mye tregere er årets løype?

– Veldig usikker. Men det blir enda viktigere enn før å disponere riktig. Tar du det litt rolig i motbakkene, kan du gi på ganske hardt nedover!

Hittil har 15.000 personer meldt seg på til årets utgave av Oslo Maraton. Det er betraktelig færre enn for eksempel i 2015, da 23.000 var påmeldt. Men det er fortsatt en snau måned til arrangementet går av stabelen, nærmere bestemt 16. september.