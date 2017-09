Luksusproblem i Akerselva: Fisken er for stor!

– Du kan godt si det er et luksusproblem, men det er like fullt et problem for dem som mister stor fisk, sier fagkonsulent i Oslomarka Fiskeadministrasjon (OFA), Dag Øyvind Ingier. Problemet er at mange fiskere ikke har utstyr som er solid nok til å håndtere fisken som nå står i elven.

– Det er mye sterk fisk på fire kilo og oppover, og det krever solid utstyr. De som ikke har utstyrt seg skikkelig, kan risikere at snøret ryker og fisken glipper. Så her er det bare å finne frem det mest solide utstyret og kaste ut.

Bergenserne har hatt sykkelløp, på Grünerløkka har de laks. Det har vært fiskefestival i Akerselva i en drøy uke.

Ingier vet at det ble landet fisk gjennom helgen, men kan ikke tallfeste det. – Det har vært mye folk, godt fiske og stor stemning, sier han.

Det er foreløpig ikke rapportert like store fangster i helgen som tidligere i uken, men fristen for å rapportere går først ut 15. oktober.

– Hittil er det rapport 29 laks, ni sjøørret og 16 ørreter, men mørketallet er stort og det er tatt mye fisk som foreløpig ikke er rapportert, tror daglig leder i OFA Bjørn Torp.

Uansett, så er økningen fra i fjor formidabel:

– I hele fjor, da var det mye dårligere vannføring i elven, ble det rapport to laks, åtte sjøørret og 13 ørret.

I laksetrappen opp Nedre Foss er det plassert en fisketeller. Så langt i år har 476 fisk passert på vei opp.

Her er en annen vakker og god lakseelv som du sannsynligvis ikke har hørt om.

−286 av dem passerte sist uke. Det er så sen oppgang i Akerselva at vi har håp om til slutt å komme opp på samme nivå som i 2015, da ble det registrert 600 fisk.

Enorm økning i antall fiskekort

Og interessen blant fiskerne er stor, det kan OFA bekrefte.

– Jeg merker det på telefonen hvor jeg har fått 1500 meldinger på halvannen uke. Sånn aktivitet pleier det ikke å være. Vi merker det også på salg av fiskekort. Så langt i år har vi solgt 670 fiskekort til Akerselva. 70 prosent av dem er solgt de tre siste ukene. I hele fjor ble det solgt 140 kort, sier Torp, som dermed kan melde om en økning på nesten 500 prosent.

– Nyrekruttering?

– Det tror jeg absolutt. Spesielt har jeg inntrykk av at det er en del voksne menn, som fisket mye i ungdommen men som så i noen år har hatt familie og jobb å konsentrere seg om, som igjen finner frem utstyret og søker til elven. Det er veldig moro.

Dan P. Neegaard

Tjuvfiske

Men medaljen har også en bakside:

– Ja, det er noe tjuvfiske. Det er ikke så mange tjuvfiskere at jeg vil si det er noe stort problem, vi har kommet over en håndfull når vi har vært ute og inspisert området mellom Nedre Foss og Øvre Foss. Her står det nå fisk som gyter, og det skal den få gjøre i fred. Derfor er det forbudt å fiske her, sier Torp.

Snart får fisken fred i hele elven, ved midnatt – presis klokken 24.00–30 september, det er førstkommende lørdag, er fisket over for i år.