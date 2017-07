Det begynte utenfor Blå lørdag 8. juli. Da skjøt og skadet en 24-åring som var bortvist fra stedet, to dørvakter, en bartender og en gjest. Mannen ble pågrepet like etterpå og er tiltalt for drapsforsøk.

Fredag ble det igjen løsnet skudd – sannsynligvis fra en startpistol – på Bjørndal. Ingen ble skadet da en mangeårig feide mellom to familier eskalerte. Tre personer er nå pågrepet.

Lørdag ettermiddag ble en mann skutt på Grünerløkka. En lege som befant seg ved Birkelunden, kan ha reddet livet til mannen som blødde kraftig i lysken. Ingen har hørt noe, ingen har sett noe og offeret vil ikke snakke med politiet.

Tre skyteepisoder på to uker i Oslo i juli. Er det grunn til uro?

– Uakseptabelt

– Vi har hatt flere beklagelig hendelser i det siste. Skyting i det offentlige rom er selvfølgelig noe vi ikke vil ha i byen, det er helt uakseptabelt. Vi tar derfor sakene meget alvorlig, sier politiinspektør Audun Kristiansen, som er leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning ved Oslopolitiet.

Foreløpig har han ikke noe grunnlag for å si at det er noen form for sammenheng mellom de tre tilfellene. Men kan de være felles utslag av en trend med et røffere kriminelt miljø i byen?

Fortsatt en trygg by

– Vi har ikke grunnlag for å si det heller. Ser vi på drapsstatistikken, så er det ikke noe som tyder på at volden er blitt mer alvorlig, sier Kristiansen.

– Har vi fått «svenske tilstander», er Sommer-Oslo rett og slett blitt en farligere by?

– Vi har hatt noen uheldige episoder i det siste, men i det store og hele mener vi fortsatt at Oslo er en meget trygg og sikker by. Men vi tar, som sagt, de siste episodene meget alvorlig, sier Kristiansen.

Kåre Stølen, nestkommanderende ved det som nå heter Enhet Sentrum, er enig. Han mener mange tiltak, blant annet knivforbudet, har gjort Oslo enda tryggere enn for noen år siden. – Det er ikke mer våpen i byen i år enn i fjor. To av de tre episodene vi har hatt nå, er ikke vilkårlig voldsbruk, men målrettede oppgjør mellom kriminelle personer i vanligvis lukkede miljøer. De er enkelttilfeller og ikke uttrykk for noen trend.

– Men det skytes i det åpne rom!

– Ja, og det er fullstendig uakseptabelt. Derfor slår vi hardt ned på dette, forsikrer Stølen.