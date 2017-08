Torsdag går startskuddet for Tellefsens Oslo Kammermusikkfestival i Universitetets aula, selve «urfestivalen» innen kammermusikk i Norge. Samme kveld spiller Oslo-Filharmonien gratiskonsert på Slottsplassen, og på Bygdøy lyder kammertoner fra Kon-Tiki Kammermusikkfestival. Melafestivalen, Findings Festival og Sommerøya braker også løs i helgen, mens Oslo Jazzfestival runder av.

– Synd med kollisjoner

– Blir det for mye av det gode?

– Det er enormt mye, sier Arve Tellefsen og føyer til at selv om det er fint at det foregår mye i Oslo, er det synd med kollisjoner for publikums del, særlig innenfor kammermusikk.

– Jeg synes det er litt rart når de legger en ren kammermusikkfestival på Kon-Tiki akkurat når vi holder på i Oslo. Vi henvender jo oss til det samme publikumet, sier Arve Tellefsen.

Derfor vil han og daglig leder i Oslo Kammermusikkfestival, Kristin Slørdahl, ta initiativ til bedre koordinering mellom festivalene.

– Så vi ikke kræsjer totalt. Med litt smidighet kan vi gjøre det sånn at publikum kan få med seg alle konsertene. Vi blir sikkert enige, sier han.

Da Arve Tellefsen startet den første kammermusikkfestivalen i Norge i 1989, var det lite som foregikk i Oslo.

– Nå klumper det seg litt i august, sier Tellefsen, som også har spilt på Melafestivalen, og sier at han samarbeider godt med både Oslo Jazzfestival og Oslo-Filharmonien (OFO). Alt dette skjer også samme helg.

– Vi kolliderer ikke med OFOs konsert. Publikum på vår åpningskonsert i Aulaen kan gå rett ut døren til Slottsplassen og rekke begge deler, sier fiolinisten.

David Coucheron: – Vi velger ikke datoer ut fra hva andre gjør

May Synnøve Rogne

På Bygdøy er kunstnerisk leder David Coucheron i full gang med sin Kon-Tiki Kammermusikkfestival for 7. gang.

– Festivalen er ikke om datoer, men om musikk. Vi velger ikke datoer ut fra hva alle andre gjør, sier den USA-baserte fiolinisten.

Coucheron er konsertmester i Atlanta Symphony Orchestra og må planlegge sin festival når det passer inn i kalenderen for musikere han gjerne vil ha med i Oslo.

– De store festivalene i USA slutter nå, og orkestersesongen starter i september. Dermed er det ikke et så veldig stort vindu i august hvor vi kan få dette til. Jeg bryr meg om å få de beste musikerne hit. I alle de syv årene vi har hatt Kon-Tiki Kammermusikkfestival har den vært enten tredje eller fjerde uken i august.

– Vil du snakke med Arve Tellefsen om fremtidige festivaler?

– Jeg vet ikke hva han har tenkt, men det er alltid hyggelig å snakke med Arve. Vi er ikke midt i sentrum, men ute på Bygdøy, så det er mulig vi tiltrekker oss en litt annen gruppe, sier David Coucheron.

– Rekker du selv å gå på andre festivaler enn din egen?

– Denne uken spiller jeg seks konserter på seks dager, men neste uke håper jeg å få med meg noe. Det er hyggelig å sitte i salen iblant også, avslutter han.