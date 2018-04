Ved Olaf Ryes plass i Oslo frykter restauranteiere at det blir kroken på døra hvis den nye åpningstidsforskriften i Oslo blir innført. Den innebærer at utestedene kan måtte stenge uteserveringen klokken 22.

I dag stenger uteserveringen klokken 23, men i den nye forskriften er Olaf Ryes plass definert som et område der uteserveringen skal stenge en time tidligere. Her ligger restaurantene som «perler på en snor».

– Hvis vi må stenge klokken 22.00, er det slutten for vår del. Det vil være en trist måte å avslutte 40 års drift på, sier en opprørt Silvia Fartum, innehaver av Grünerhaven uteservering.

Det var lokalavisen VårtOslo som først omtalte saken.

Fartum overtok driften av uterestauranten ved Olav Ryes plass etter sine foreldre. Hun mener tidligere stengning allerede i år vil få store konsekvenser.

– Folks vaner i dag gjør at mange går sent ut. Hvis vi må stenge klokken 22.00, må vi i realiteten gjøre unna siste runde med servering klokken 21. Da tror jeg mange vil velge et annet sted, og vi vil tape økonomisk, sier hun.

Privat

Små marginer for å gå rundt

Eieren opplyser at Grünerhaven uteservering har 35 ansatte og omsetter for 8 millioner kroner i året. Siden de kun driver med uteservering av mat og drikke, holder Grünerhaven oppe i realiteten fem måneder i året.

– Å drive et utested i dag dreier seg uansett om små marginer. Blant annet må vi etterleve en minstelønnssats, noe som gjør at lønningene har gått opp – også for deltidsansatte. Vi trenger hver eneste krone for å kunne drive videre, slik at Grünerløkka også skal kunne ha et yrende kafé- og folkeliv som politikerne snakker om, sier Fartum.

Hun drømmer om å få holde oppe til klokken 24. 00.

– Jeg har forståelse for hensynet til naboer og støy, men ikke til å stenge enda tidligere enn i dag, sier Fartum.

Tor Stenersen

Rett på andre siden av gaten til Grünerhaven uteservering, ligger Bar Fontes. Innehaver Nadeem Asghar sier til VårtOslo at de små restaurantene vil tape mot de store hvis tidligere stengning blir en realitet.

– De nye skjenkereglene tvinger meg, som en liten aktør, til å stenge uteserveringen. De nye reglene innebærer nemlig at jeg må avslutte uteservering klokka 22. Da mister jeg den viktigste omsetningen, sier Asghar.

Innehavere får støtte av bydelsutvalgspolitiker Per Østvold (SV).

Sentrumsområder får lengre uteservering

Bystyret skal de kommende ukene behandle og vedta forslaget til ny åpningstidsforskrift. I forslaget er Utelivs-Oslo delt i tre områdekategorier, som avgjør tidspunkter for skjenking og uteservering:

Indre sentrum: Skjenking og uteservering til kl. 03. Omfatter det meste av sentrum. I praksis nesten alle gater og steder hvor det er svært få eller ingen beboere.

Skjenking og uteservering til kl. 03. Omfatter det meste av sentrum. I praksis nesten alle gater og steder hvor det er svært få eller ingen beboere. Sentrum: Skjenking inne til kl. 03, uteservering til kl. 24: Delene av sentrum hvor det bor folk, samt utvalgte strøksgater og torg i bydelene.

Skjenking inne til kl. 03, uteservering til kl. 24: Delene av sentrum hvor det bor folk, samt utvalgte strøksgater og torg i bydelene. Ikke-sentrumsområde: Skjenking inne til kl. 01, uteservering til kl. 22: Gjelder resten av byen.

I det opprinnelige forslaget var Olaf Ryes plass og Birkelunden definert som sentrumsområder. Det er de ikke i forslaget som nå skal behandles.

Reagerer på medlem i bydelsutvalget

– Bydelsutvalget på Grünerløkka gikk i sitt svar tydelig imot å regne det som sentrumsområder, noe vi valgte å ta hensyn til. Noe av det første jeg gjorde som byråd, var å sette meg ned med lederen for bydelsutvalget i Grünerløkka for å diskutere hvordan vi kunne finne en god løsning. Derfor syns jeg det er litt pussig at et medlem av bydelsutvalget går ut på denne måten, sier næringsbyråd Kjetil Lund (Ap).

Han forstår at utestedsinnehaverne frykter endringene, men mener de har strukket seg langt for å komme bydelens ønsker i møte.

Bydelsutvalgene får med de nye reglene makt til å definere at bestemte gater eller områder skal regnes som sentrumsområde og dermed omfattes av sentrumsreglene.

Åpner for lengre uteservering

Leder for bydelsutvalget på Grünerløkka Marius Sjømæling (Ap) bekrefter at utvalget har kommet med tilbakemeldinger og fått gjennom sine forslag til endringer. Han er ikke enig i kritikken fra bydelskollega Per Østvold.

– For oss var det viktig at ikke hele området ble definert som sentrum der man har en felles åpningstid og stengetid. Det har naboene og beboere uttrykt bekymring for, sier Sjømæling.

Også han har forståelse for uroen hos utelivsnæringen, men har vanskelig for å forstå at den vil gi så store utslag som aktørene beskriver.

– For det første er det relativt høy sannsynlighet for at vi vil definere området ved Olaf Ryes plass som et sentrumsområde, og dermed utvide uteserveringen til midnatt. For det andre er jeg ikke helt med på at hele utelivsbransjen går konkurs på grunn av en endring i uteserveringen på en time, sier han.

Bydelsutvalget på Grünerløkka vil i i en deputasjon tirsdag be byrådet om å gi bydelsutvalget noe større lokal myndighet til å kunne gjøre forskjell på stengetid for inne- og uteservering.

– Vi ønsker oss en ordning der det ikke automatisk blir slik at dersom du stenger klokken 01 inne må du stenge uteserveringen klokken 22, forklarer Sjømæling.