Bevæpnet politi rykket ut til gullsmeden Gullborgen i Bogstadveien mandag, etter å ha fått melding fra et vitne og et sikkerhetsselskap om et mulig ran.

En mann i 40-årene, som skal være gjerningspersonen, ble pågrepet av bevæpnet politi inne i butikken.

Skal ha brukt lekevåpen

Inne i butikken fant politiet et lekevåpen, som trolig er brukt under ransforsøket.

Ingen er fysisk skadet, men de ansatte er sterkt preget av hendelsen, skriver politiet på Twitter.

Mannen i 40-årene er pågrepet og kjørt til arresten.