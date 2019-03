Vil du sjekke status på din skole? Se oversikt over alle skoler i landet litt ned i saken.

Fra skoleåret 2018/19 ble det innført en nasjonal norm for lærertetthet. Normen var en stor politisk seier for KrF. Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk leder i partiet, synes det er «utrolig svakt» at hele 70 prosent av de offentlige skolene i Oslo ikke oppfylte normen i tide.