Spesialenheten for politisaker alene har hatt kostnader på 26,7 millioner kroner. Dermed er saken den mest kostnadskrevende enheten har hatt, skriver VG.

Oslo tingrett har på sin side utbetalt 12,5 millioner kroner i forbindelse med hovedforhandlingen, ifølge rettens kommunikasjonssjef Irene Ramm.

Den påfølgende ankesaken har kostet Borgarting lagmannsrett 15 millioner kroner.

Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel.

Jensen og Cappelen anket henholdsvis skyldspørsmålet og straffutmålingen. I januar fastslo juryen at Jensen var skyldig for hasjinnførsel, men frikjente han for korrupsjon. Fagdommerne bestemte seg for å tilsidesette juryens kjennelse, noe som gjorde at Jensen anket tilsidesettelsen.

Høyesterett avviste i februar anken om tilsidesettelsen, og dermed blir det en ny runde i lagmannsretten.