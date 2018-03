Nå skal solen drifte Bislett stadion

Publikum under sommerens Bislett Games 7. juni vil neppe merke noen forskjell. Derimot vil mange av beboerne rundt stadion merke at idrettsanlegget fremstår i en litt annen drakt enn de har vært vant med, når 1100 kvadratmeter av stadiontaket skal kles med solcellepanel.

– Vi er opptatt av å følge opp byrådets satsning på miljø, blant annet gjennom å fokusere på energieffektivisering. En måte å gjøre dette på er å se på muligheten for å bruke solcellepanel på våre anlegg, sier Eli Grimsby, administrerende direktør i Kultur og Idrettsbygg KF, i Oslo kommune.

Kommunen har kjørt en åpen tilbudskonkurranse, hvor syv leverandører har gitt tilbud. Mandag skrives kontrakten med vinnerselskapet Abmas Elektro. Verdien på anskaffelsen er tre millioner kroner.

Dekker 15 prosent

– Vi regner med å kunne dekke 15 prosent av det årlige behovet for elektrisitet på Bislett stadion gjennom dette anlegget. Det kan godt tenkes at vi også kan utvide etter hvert, sier Grimsby.

Hun legger ikke skjul på at Kultur og Idrettsbygg har latt seg inspirere av avtalen mellom Bislett Alliansen og miljøstiftelsen ZERO, som ble inngått i fjor.

– Vi jobber aktivt med å effektivisere energibruken i mange av våre gamle kultur- og idrettsbygg. Dette er selvsagt også noe som er godt ivaretatt på våre nye bygg, blant annet Jordal Amfi, sier Grimsby.

Investeringen er dekket inn takket være tilskudd fra klima- og energifondet i Oslo kommune. Fondet er et virkemiddel for å effektivisere og omlegge energibruken i Oslo.

Oslo kommune har også samarbeidet tett med Byantikvaren for å forsikre seg om at solcelleanlegget ikke bryter med det arkitektoniske uttrykket til nye Bislett Stadion.

– Dette er ikke noe de besøkende vil legge merke til da solcellepanelene ikke vil være synlig fra gateplan.

Samtidig er dette en anlegg for mange barn og unge, derfor vil vi inne på stadion installere en skjerm. Denne vil vise hva solcelleanlegget vil produsere av strøm. Det er en fin måte å formidle et budskap om mulighetene som finnes for å spare klimaet, sier Grimsby.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Hun frykter ikke at solcellepanelet skal gi ubehageligheter for naboene i form av gjenskinn fra solen.

– Vi har satt høye krav i kravspesifikasjonene, krav til glasset og kvaliteten av panelene, for å sikre at solcellepanelene vil absorbere mest mulig sollys. Dette er høyeffektive paneler som absorberer mest mulig sollys, og som har en tilnærmet matt overflate, sier hun.

Naboene er også ivaretatt ved at solcelle-modulene er plassert mellom takbjelkene og har en svak helning. Prosjektet har også hatt med seg ekspertise på solceller fra arkitektkontoret Asplan Viak.

Bryter ikke med arkitekturen

Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Hos byantikvaren i Oslo har det vært tommel opp for prosjektet, til tross for at Bislett Stadion står på gul liste, en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo.

– Dette har vi sagt ja til, fordi det ikke vil synes hverken på gatenivå eller inne på stadion. Du kan se panelene fra de øverste etasjene i noen av de omkringliggende bygningene, men det er ikke noe vi har lagt vekt på. Byantikvaren er som resten av Oslo kommune opptatt av det grønne skiftet, sier byantikvar Janne Wilberg.

Likevel er det ikke all bruk av solcellepanel som står like høyt i kurs hos byantikvaren.

– Vi har sagt nei til reklamesolcellepaneler inne på selve stadion. Det mener vi ødelegger for opphevelsen av denne idrettsarenaen. Det forkludrer arkitekturen, sier Wilberg.