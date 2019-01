Drosjesjåfør ranet på Holmlia – tre tenåringer pågrepet

Politiet søker i området etter tre menn i 20-årene som har løpt fra stedet, skrev Oslo politidistrikt på Twitter like før klokken 23 mandag kveld.

– Vi fikk inn en melding fra taxisentralen klokken 22.40 om at en av deres sjåfører er ranet, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt.

Klokken 00.17 opplyser Oslo politidistrikt at tre menn er pågrepet etter et omfattende søk. Det er to 17 år gamle gutter og en 18-åring som er pågrepet, opplyser politiet.

«De er siktet for ran og kjøres inn til arresten», skriver politiet på Twitter.

– De ble pågrepet i nærområdet og er siktet for ranet, sier Ullsand.

Politiet var på stedet med flere patruljer og lette etter de tre mennene, blant annet med hundepatrulje, kort tid etter de fikk inn meldingen om ranet av taxisjåføren.

De tre vil bli avørt enten natt til tirsdag eller på dagtid.

Politiet ønsket først tips fra personer som hadde oppholdt seg rundt Holmlia senter i tidsrommet mellom klokken 22.30 til 22.50 mandag kveld. Da søkte politiet etter tre menn i 20-årene. To av dem ble beskrevet som somaliere. Den tredje ble beskrevet som en person med lys hud, opplyste Ullsand.

– To var ikledd svarte klær, mens den tredje var ikledd hvite joggeklær. De har tatt med seg et ukjent beløp, sa Ullsand til Aftenposten.

Det skal ikke ha vært brukt våpen under ranet.