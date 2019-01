Melding om mann med øks og blodige personer i Oslo sentrum

Oslo politidistrikt opplyser at de har kontroll på to personer i Brugata. De to blør fra hodet, og ambulanse er på vei.

Politiet varslet om hendelsen klokken 20.03.

Ifølge en melding fra politiets operasjonssentral på Twitter ser det ut til at det er det er de to personene som har vært i slagsmål, uten at det er klart hva som er foranledningen til dette. De får nå behandling av ambulansepersonell.

Ved 20.30-tiden melder politiet at ingen av de to ser ut til å være alvorlig skadet.

