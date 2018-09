– Jeg har fått angst for å gå alene. Jeg føler at «nå snubler jeg», sier 82-åringen.

Etter flere slag da han var i 70-årene, er Kjell Huseby blitt litt ustø.

– Jeg føler meg ikke trygg uten å ha noen å gå med, sier han og forklarer at handleturene blir litt kronglete når hendene er avhengig av å holde seg fast i enten staver eller rullator.

Men nå får han gratis kommunal hjelp til nærmeste Kiwi-butikk på Frogner én gang i uken. Fransk-norske Mathilde Chéné, som ellers jobber med praktisk bistand i bydel Frogner, har satt av en time hver uke for å hjelpe Huseby med det han selv ønsker: hjelp til innkjøp for å kunne lage den maten han selv vil ha.

Huseby, som har mesterbrev som pølsemaker og har vært innehaver av to frukt og grønnsaksbutikker, setter listen høyere enn Fjordlands ferdigmat.

– Jeg har vært skilt i mange år, så jeg har lært meg å lage mat, sier han.

Kommuner som skal slås sammen, sliter med å planlegge fremtidig eldreomsorg

Olav Olsen

Nybrottsarbeid: inspirert av danskene

Denne høsten går startskuddet for det byråd Tone Tellevik Dahl kaller «nybrottsarbeid» i Norge: innføring av aktivitetstid.

Oslos byråd for eldre, helse og arbeid forteller at det er danskene som har inspirert byrådet til å innføre et helt nytt tilbud i eldreomsorgen: 60 minutters hjelp til fri disposisjon.

Tilbudet gis til brukere over 67 år med hjemmebaserte tjenester eller brukere som er i prosess med å få slike tjenester. Hensikten er å gi dem en bedre hverdag gjennom aktivitet og deltagelse.

– Det kan gis eldre som ellers vil kunne bli litt isolert eller inaktive, sier Tellevik Dahl. Hun forteller at ordningen er helt brukerstyrt.

– De kan be om hjelp til å gjøre alt mulig rart, sier hun.

Vil man f.eks. på kino, må man betale billetten selv og eventuell trikkebillett. Ordningen er utformet slik at man kan spare tid og sette på en slags tidskonto, men innenfor visse rammer: Bruker man ikke 60 minutter hver uke kan man likevel ikke få mer enn tre timer sammenhengende hver sjette uke.

Fakta: Byrådets eldreløfter Oslo byrådet har i perioden 2015–2019 lovet en halv time aktivitetstid pr. uke og 500 nye årsverk i hjemmetjenesten. Nå innføres én times aktivitetstid pr. uke. Ordningen skal ikke erstatte ordinær hjemmesykepleie og praktisk bistand.

Så langt sier byrådet at de har finansiert 425 nye årsverk i hjemmetjenestene.

Siden 1. august 2015 har gjennomsnittlig tid hver bruker har fått med praktisk bistand gått ned med 41 minutter fra kommunale hjelpere og 60 minutter fra private i måneden.

I samme periode har antall timer med hjelp fra hjemmesykepleien gått opp med flere timer i måneden. Dette skyldes bl.a. en vridning fra sykehjem til hjemmebaserte tjenester.

Antall årsverk på syke/aldershjem har sunket med ca. 108 fra 2015–2017.

Lukten av kjøttkaker eller fotballkamp

– De som mottar slik hjelp må ha tillit til og god kjemi med den som kommer, forteller Odd Rune Andersen, bydelsdirektør i Frogner, en av tre bydeler som har vært med å teste ordningen.

Han forteller at noen har ønsket å få følge til fotballkamp, mens en annen ønsket å bruke tiden til å steke kjøttkaker i eget hjem for å «kunne kjenne lukten».

Ordningen som ble testet ut, var den byrådet har lovet i byrådserklæringen: 30 minutter i uken.

Evalueringen av forsøket viste at tre av fire sa de fikk bedre livskvalitet. De som ikke mente de fikk det, begrunnet det bl.a. med besøk for få ganger eller at de fikk for liten tid. Det siste er årsaken til at den permanente ordningen blir 60 minutter i uken.

65 årsverk gir tilbud til 1500

– Det er et veldig fint tilbud, sier Kjell Huseby, som godt hjulpet av Mathilde Chéné tar en tur oppom Bygdøy allé og Kiwi mens Aftenposten er på besøk.

Tilbud om aktivitetstid er ikke noe Oslo er lovpålagt. De 65 årsverkene som skal brukes, vil i praksis bety at 1500 får tilbudet.

I utgangspunktet er ikke tilbudet en tjeneste man søker på, men som noen får tilbud om basert på en vurdering av om man vil ha nytte av tilbud. Men tjenesten kan også gis etter forespørsel fra bruker eller pårørende.

Går det som kommunen håper, vil noen av dem som får hjelp til å komme seg litt ut, i større grad enn før bruke eldresentre eller komme i dialog med frivillige som kan tilby enda mer hjelp for å komme ut og møte andre.

