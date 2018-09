Politimannen som skulle utføre bilbeltekontroll på Økern torsdag kveld, ble forskrekket da han så en fem uker gammel baby som lå usikret i morens fang i forsetet.

Babyen lå godt gjemt under morens jakke og ble ikke oppdaget med det første. Da politimannen ba om morens legitimasjon fordi moren ikke hadde på seg bilbelte, oppdaget han babyen.

– I praksis er dette det samme som å bruke babyen som airbag. Ved en ulykke der babyen og moren ville truffet dashbordet, ville babyen blitt knust av morens vekt. Dette er hårreisende, sier politioverbetjent Finn Erik Grønli i trafikkorpset.

Kontrollen skjedde i Økernveien i Oslo. Det er bilførerens ansvar å sikre barn under 15 år under kjøring. Dermed fikk faren, som kjørte bilen, et forenklet forelegg på 2300 kroner og to prikker på førerkortet. I tillegg fikk barnets mor et gebyr på 1500 kroner for manglende bilbelte.

– Dette er noe man absolutt ikke kan tolerere, sier Grønli.

Hadde sikringsutstyr

Overraskelsen for politimannen som utførte kontrollen ble ikke mindre da det viste seg at familien hadde sikringsutstyr liggende i baksetet.

– Vi vet ikke hvorfor de ikke bruke sikringsutstyr som de hadde med i bilen, men vi sørget for at barnet ble sikret før de fikk kjøre videre, sier Grønli.

Alt i alt ble det i løpet av halvannen time skrevet ut 11 bøter for manglende bilbelte på Økern torsdag kveld.

Også en annen bilfører fikk forelegg for manglende sikring av barn.

– Det var en fem-seks år gammel gutt, som satt usikret i en varebil. Faren hans hadde heller ikke bilbelte. Også her ble det forelegg og prikker på førerkortet, sier Grønli.

Europeisk kontrolluke

Denne uken har trafikkpolitiet i hele Europa kontroller som blant annet er rettet mot oppmerksomheten i trafikken og bilbeltebruk. Kontrollene utføres i forbindelse med TISPOL (Europeisk trafikkpolitisamarbeid).

Trafikkorpset i Oslo har hatt mest kontroller onsdag og torsdag denne uken. De vil fortsette med kontrollvirksomheten fredag. Politiet har blant annet vært til stede på Mosseveien, i Sandvika og på Økern.

– På to dager har vi skrevet ut forenklet forelegg på 235.000 kroner. Veldig mange har fått forelegg for kjøring med håndholdt mobiltelefon. I tillegg har vi skrevet ut forelegg for kjøring i kollektivfelt og manglende bilbelte, sier Grønli.

I forbindelse med kontrollene har trafikkpolitiet også pågrepet en person for brudd på utlendingsloven.