Oslo-luften er blitt bedre

Ifølge beregningene blir nå 10.000 innbyggere rammet av farlig luftforurensning i hovedstaden, mens tallet var hele 200.000 i 2015, melder NRK.

– Jeg tror det viktigste vi gjør er å innføre politikk som funker slik at lufta i Oslo blir rein, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Eirik Lae Solberg (H) mener imidlertid æren kan deles med det forrige byrådet i Oslo. Og han gir dessuten byens innbyggere mye av fortjenesten.

– Jeg er mest imponert over at innbyggerne har respondert. De har latt bilen stå, har kjørt kollektivt eller kjøpt elbil. Det er viktig at vi fortsetter med positive virkemidler, sier han.