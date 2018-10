Mannen i midten av 20-årene ble erklært død på stedet da han ble funnet i 12-tiden mandag i leiligheten han bodde i. Han blir obdusert tirsdag, og politiet regner med å motta den foreløpige obduksjonsrapporten tirsdag ettermiddag.

– Vi har jo ennå ikke mottatt obduksjonsrapporten, men vi arbeider ut fra at det er skjedd et drap, sier Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

Etterforskningsleder Kay Lund-Pettersen i Øst politidistrikt bekrefter overfor Smaalenenes Avis at avdøde er fra Mysen i Østfold.

Tirsdag morgen gjennomgikk kriminalteknikerne resultatet av undersøkelsene som ble gjort på åstedet i Arbos gate i løpet av dagen, og som pågikk utover kvelden.

– Ingen er pågrepet, mistenkt eller siktet. Status i saken er ikke endret, sa Metlid under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag. Hun møtte pressen på Politihuset klokken 13 tirsdag for å svare på spørsmål om den uløste drapssaken.

Åstedsundersøkelser

Metlid opplyser at det ble gjort veldig mye kriminalteknisk arbeid på åstedet mandag. Leiligheten er gjennomgående og ligger i første etasje i en bygård like ved Majorstuen skole.

På det nåværende tidspunkt ønsker Metlid ikke å si om det er gjort noen spesielle funn der. Hller ikke om det er funnet et drapsvåpen.

– Det kriminaltekniske arbeidet fortsetter. Vi har et åsted som er viktig i saken. Sporsikring og arbeid på stedet var høyt prioritert i går, og det fortsetter vi med i dag. Men vi har ingen ting vi kan gå ut med nå, sier hun.

Drapstidspunktet er fortsatt ikke avklart. Metlid ønsker ikke å svare på om avdøde var påkledd eller om drapet ser ut til å ha skjedd mens han fortsatt lå i sengen sin.

Lieligheten ligger i første etasje. Hoveddøren inn til oppgangen er låst. På baksiden er det en hageflekk som tilhører leiligheten der beboerne kan gå ut gjennom en egen dør. Men for å komme til den veien, må en gjerningsmann ha klatret over to høye gjerder eller hatt nøkkel til å låse seg inn gjennom to gitterdører.

Undersøker alt rundt avdøde

– Vi kartlegger all informasjon rundt fornærmede og hans bevegelser og har flere ulike teorier, men pr. nå har vi ikke noe konkret å gå ut med, sier politilederen.

Avdøde bodde sammen med tre kamerater i leiligheten. De tre andre har forklart seg for politiet.

– Alle tre har forklart seg og gitt verdifull informasjon til politiet, sier Metlid.

To av dem forlot leiligheten like før klokken 08. Den ene av dem kom tilbake og fant vennen død like etter klokken 12.

– Tidsrommet mellom klokken 08 og 12.15 er derfor svært interessant for politiet. Vi ønsker å komme i kontakt med folk som kan ha gjort observasjoner knyttet til leiligheten og området utenfor, sier Metlid.

En nabo som Aftenposten har vært i kontakt med, sier at andre naboer for ikke lenge siden skal ha klaget over støy fra leiligheten, men selv har hun ikke merket noe til det.

Knivraner

Politiet undersøker om drapet kan være knyttet til et knivran som fant sted i et garasjeanlegg i nærheten rett før klokken 08 mandag morgen. Ranet skjedde i Essendrops gate, og ingen er pågrepet.

– Vi har ingen grunn til å sette disse to hendelsene i sammenheng, men vi kan heller ikke se bort fra det, sier Metlid.

Klokken 08.10 meldte politiet at en person ble fratatt en telefon og en skinnmappe i garasjen. Gjerningsmannen truet med kniv, men offeret ble ikke fysisk skadet. Ransmannen beskrives som cirka 170 centimeter høy med brune øyne. Han hadde på seg en svart caps eller lue og mørke klær og snakket gebrokkent norsk.

– Vi jobber nå for å se om det finnes noen overvåkingskameraer i garasjeanlegget, sier etterforskningsleder Thomas Stange.