– Vi ønsker et bedre kulturtilbud og legger frem forslag om en ny strategi for scenekunst for barn og unge i Oslo, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

Forslaget skal behandles i bystyret i løpet av våren. Kulturbyråden ønsker at enda flere barn og unge skal oppleve scenekunst på høyt nivå. Hun vil legge til rette for mer profesjonell scenekunst også utenfor de store institusjonene.

Tre små griser og en stor, stygg ulv

Oslo Nye Teater har solid tradisjon for å spille barneteater i hovedstaden. Akkurat nå er det grisegrynt og ulvehyl på Oslo Nye Trikkestallen på Torshov.

– Grisene er der borte! Barna i salen roper høyt og tar parti for den store, stygge ulven.

Det musikalske eventyret De tre små griser har Norges-premiere på Oslo Nye Trikkestallen lørdag i Harry Guttormsens regi. Med musikk og mye humor forteller skuespillere med dukker et eventyr som er kjent fra bøker, filmer og tegneserier.

Ingen gris blir spist

Sarte sjeler skal vite at ingen griser blir spist, slik tilfellet er i det opprinnelige eventyret, første gang nedskrevet rundt 1860. Forestillingen på Trikkestallen handler i større grad om fellesskap og samhold, selv om det går ille for ulven til slutt.

Småbarna som var til stede på en prøveforestilling denne uken identifiserte seg kjapt med den karismatiske og sleipe ulven. De gikk høylytt inn i rollen som små ulvunger, ivrige etter å peke ut grisenes gjemmesteder.

Fakta: Nye barneforestillinger på Oslo Nye Teater Snøfall , splitter ny familieforestilling dramatisert for teater etter NRKs julekalender. Premiere til høsten.

, splitter ny familieforestilling dramatisert for teater etter NRKs julekalender. Premiere til høsten. På Trikkestallen spilles tradisjonen tro Jul med Prøysen og Snekker Andersen på 27. året.

tradisjonen tro Jul med Prøysen og Snekker Andersen på 27. året. Oslo Nye Teater har tre scener: Trikkestallen på Torshov, Centralteatret og Oslo Nye Hovedscenen.

Spiller over 300 barneforestillinger i året

Av de ca. 500 forestillingene som skal spilles på Oslo Nye Teater i 2018, er ca. 300 barne- og familieforestillinger. Det er en klar økning fra i fjor, da teateret spilte 198 forestillinger for barne- og familiesegmentet.

Oslo Nye Teater har fått 1,5 millioner kroner i økte bevilgninger til å lage teater i år.

– Dette støtter vår profil i barnas tegn, sier teatersjef Kim Bjarke ved Oslo Nye Teater.

– Vi har hatt en sterk barneprofil gjennom årtier, og vår scene Trikkestallen er enestående. Teaterkritiker Mona Levin har skrevet at hun synes den er en av de beste scener for figurteater i Europa, sier han.

– Her får mange barn sitt første møte med teaterkunst og teaterets magi, og det skal vi ta vare på, sier teatersjefen.

Øker tilskudd til barneteater

Oslo kommunes tilskudd til barneteater er økt med 3 325 000 kroner i budsjettet for 2018.

Den mangfaldige scenen, Annes dukketeater, Det Andre Teatret, Øyteatret, Nordic Black theatre, Tekstlab, Oslo teatersenter og Rampelysfestivalen, Tigerstadsteatret, Cirkus Xanti og Kloden får alle økt tilskuddet.

I tillegg kommer et økt tilskudd på 8,8 millioner kroner fra Oslo kommune til sceneinstitusjoner som har tilbud til barn. Her inngår Oslo Nye Teater, Vega scene og Black Box. Oslo nye økte med 1,5 mill til 81,5 millioner, Vega scene økte med 6,1 mill til 11,5 mill og Black box økte med 1,2 mill til 12,1 millioner.

Publikum vil merke det økte teatertilbudet til barn og unge i Oslo i år. Frigruppen Tigerstadsteatret skal denne våren oppsøke ungdomsskoler med en teaterbuss som de parkerer i skolegården. Kloden – et planlagt programmerende scenehus med barn og unge som kjernepublikum skal spille teater i et telt i forbindelse med Hedda-dagene i juni. Planene for et eget scenekunsthus er foreløpig på tegnebrettet.

Vil gi barn og unge bedre teatertilbud

Rolf Øhman

– Vi har hatt mye kontakt med teatermiljøet i Oslo, både institusjonene og det frie feltet. Da vi delte ut penger i årets budsjett, var vi bevisste på å øke tilskuddene til de som driver med barneteater, sier byråd Rina Mariann Hansen.

– Hva skal til for å bygge opp flere scener dedikert til barneteater? Hva skal til for å få vist det som lages til flere? Er det et potensial som vi kan ta ut hvis vi øker støtten eller jobber litt annerledes? I den nye strategien for scenekunst for barn og unge svarer vi på det. Vi håper strategien blir vedtatt av bystyret, sier hun.

Fakta: Tips til scenekunst for barn denne våren Oslo Nye Teater De tre små griser: Premiere lørdag 27. januar på Trikkestallen. For barn fra tre år.

Premiere lørdag 27. januar på Trikkestallen. For barn fra tre år. Ved Arken klokken åtte på Centralteatret har Norges-premiere 15. februar og er beregnet på familier med barn fra seks år. Det Norske Teateret Kva nashornet så . En fabel om hvordan dyrene i en dyrehage nær en konsentrasjonsleir reagerer på en ganske uvanlig nabo. Fra 11 år. Fint utgangspunkt for å snakke om vonde ting i verden. Premiere 15. februar.

. En fabel om hvordan dyrene i en dyrehage nær en konsentrasjonsleir reagerer på en ganske uvanlig nabo. Fra 11 år. Fint utgangspunkt for å snakke om vonde ting i verden. Premiere 15. februar. Bikubebarn, lørdager utover hele våren, første gang 10. februar kl. 11. Barna får være kreative og skapende i møte med teatermagien. Dansens Hus Samtidsdansscenen har flere forestillinger myntet på de aller yngste, der de kan sanse, oppleve og utfolde seg sammen med utøverne.

Svisj/Svosj (tre til fem år) spilles 3.–6. februar og tar barna med inn i et visuelt papirunivers.

(tre til fem år) spilles 3.–6. februar og tar barna med inn i et visuelt papirunivers. Lulla (0–18 måneder) – vuggesang i sentrum 21.–25 februar Nationaltheatret Nils Klims reise til underverdenen. Torshovteatrets lekne science fiction-forestilling, basert på Ludvig Holbergs bok fra 1741. Spilles fra 22. mai. Barnas konserthusserie, Oslo Konserthus Levende musikk spilt av dyktige musikere som også bidrar med spillopper, skuespill og samspill med både hverandre og barna i salen seks lørdager denne våren. Neste forestilling: Musikalske eventyr fra Norge og Afrika lørdag 3. februar kl. 13 og 15. Den Norske Opera og ballett Musikkstund og dansestund er tilbud der barna blir introdusert for opera og ballett. Egner seg for barn fra fire år, varer mellom 30 og 40 minutter og foregå på utvalgte datoer våren 2018. Sentralen Kulturhuset har stort tilbud til barn og unge, alt fra babysang til kurs i scenekunst for jenter. Lørdag 3. februar er det sceneworkshop for ungdom. Det Andre Teateret Drømmelørdag for barn fra 10 år, gratis teaterworkshop for barn lørdager denne våren. Lørdag 17. februar kl. 13.30

for barn fra 10 år, gratis teaterworkshop for barn lørdager denne våren. Lørdag 17. februar kl. 13.30 (Listen er ikke fullstendig)