Eldrebølgen har lenge vært varslet, men nå nærmer den seg kraftig. Oslo kommune har skaffet helt nye tall som i detalj viser hvordan bølgen vil arte seg frem til 2040.

Forskerne har funnet ut hva som skal til for å få eldre til å trives på sykehjem.

Det store tallet sier at andelen av eldre over 67 år vil øke fra 11 prosent av befolkningen i 2017 til 14 prosent i 2040. For å møte det økte behovet skal blant annet antallet boliger med Omsorg+ tredobles til 2021.

I stedet for å bo alene i en stor leilighet, kan eldre flytte inn i Omsorg+hjem. Der får de mat hvis de ikke vil ordne det selv i leiligheten, de får tilsyn og massevis av aktiviteter.

– Folkehøyskole for eldre

– Dette er litt som en folkehøyskole for eldre, sier Wiviann Teige som er daglig leder ved Omsorg+-hjemmet på Lovisenberg.

– Her har de et sosialt miljø, og de slipper å sitte alene hvis de ikke ønsker det. Vi ser at beboerne finner nye venner i godt voksen alder.

Rolf Øhman

Eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) sier det er knyttet usikkerhet til nøyaktig hvor mange eldre det blir de neste 20 årene, men at antall eldre trolig vil øke med nesten 50.000 personer frem til 2040.

– Hvis antallet fødte og tilflyttende unge mennesker blir lavere enn antatt, så øker andelen eldre enda mer, sier hun.

Anne Gjertsen

Vil utnytte «duppen»

Eldrebyråden sier det er nå vi må satse hvis vi skal klare å møte eldrebølgen.

– Det er viktig å forberede seg. På grunn av lave fødselskull på 1930-tallet viser tallene at de mest pleietrengende, de over 90, faktisk går litt ned de nærmeste årene, før det eksploderer og fordobler seg i løpet av 2030-tallet. Vi får en dupp som vi må utnytte, sier Tellevik Dahl.

Men det handler ikke bare om kvantitet og antall.

Terje Pedersen/NTB scanpix

– Nei, det handler først og fremst om kvalitet, livskvalitet. Det handler om å legge til rette for at flere kan leve bedre lengre, sier Tellevik Dahl, som vil gjøre det ved å differensiere tilbudet mye mer enn det har vært gjort hittil.

Eldre er ikke først og fremst eldre

– 80-åringer er like forskjellige som 20-åringer, og de er ikke nødvendigvis syke, men en forskjelligartet gruppe med forskjellige behov. Derfor må vi ha differensierte tilbud, hvor målet er å legge til rette for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig. Vi tror det er det beste for den enkelte og for samfunnet. Derfor har vi lovet å øke bemanningen på hjemmetjenestene med 500 i løpet av valgperioden. Hvis vi legger 2018-budsjettet til grunn, er 425 av de nye stillingene som skal gjøre det tryggere og bedre for eldre å bo hjemme, allerede finansiert.

Her ser du de forskjellige tilbudene Oslo kommune har til brukere med forskjellige pleiebehov:

Svein Eide

– Men for de fleste kommer det uansett en dag hvor de ikke lenger klarer å bo hjemme?

– Og da må vi ha gode tilbud. Og derfor skal vi bygge tusen nye Omsorg+ boliger i denne perioden.

– Fordi det er billigere for kommunen enn sykehjemsplasser?

– Det er riktig at en Omsorg+-plass er billigere enn en sykehjemsplass, men det er ikke derfor vi satser slik. Det er for å gi de eldre et bedre liv. Et slikt tilbud er bedre for beboere som er friske nok til å nyttiggjøre seg det, og som ikke er så dårlige at de trenger det tilbudet sykehjemmet kan gi, forsikrer Tellevik Dahl.

Manglerudhjemmet fikk stor medieoppmerksomhet om sine tilbud

Drøyt ti milliarder

– Å takle eldrebølgen vil koste i overkant av 10 milliarder kroner frem til og med 2021, sier Tellevik Dahl.

Som en del av eldrereformen har byrådet satt av 9,7 milliarder kroner til flere Omsorg+, omsorgsboliger og oppgraderte sykehjem og økt bemanning frem til 2021.

I tillegg kommer utgiftene til det som er første trinn i «omsorgstrappen»: 500 flere medarbeidere i hjemmetjenesten og hjelpemidler, utstyr og teknologi til eldre.

– Det utgjør i planen 600 millioner pr. år. Eldrereformen har dermed en samlet prislapp på godt over 10 milliarder kroner frem til og med 2021, sier eldrebyråden.

Rolf Øhman

Tre beboere som Aftenposten møter på Lovisenberg Omsorg+ forteller at de trives veldig bra.

– Vi kan egentlig ikke ha det bedre enn det vi har her, sier Ingrid Kvaløy og hennes to venninner.

Et trygt sted

– Jeg klarte meg egentlig godt hjemme, men bodde i et nærmiljø som var preget av mange narkomane. Jeg var glad da jeg fikk en trygg plass her, sier Solveig Lund.

Hun er en meget sprek 89-åring, og er glad fordi hun får bidra i den praktiske driften av hjemmet.

– Jeg liker å være i aktivitet og å jobbe. Og så er det stadig noe som skjer, noe å være med på.

Venninnen Kjellaug Gjøssang (84) har heller ikke angret en dag på at hun flyttet fra en stor leilighet til en mye mindre på hjemmet.

– Nei, det var en befrielse å overlate ansvaret for den store leiligheten til barna og flytte hit, sier hun og viser Aftenposten rundt i sin fine leilighet i 4. etasje.

– Her har jeg mitt eget og kan klare meg selv. Det er det beste, så lenge det går.

Rolf Øhman

77 års ansiennitet

Ingrid Kvaløy begynte å jobbe ved Lovisenberg som 20 åring, og har 77 års ansiennitet som ansatt og pensjonist. Men hvis hun skulle få et større pleiebehov, er hun ikke sikret plass på sykehjemmet over gangen.