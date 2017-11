I løpet av natten og morgentimene har Bymiljøetaten fått på plass rundt 20 tyngre blomsterurner på Karl Johansgate fra Egertorget mot Oslo Sentralstasjon. Utplassering av flere slike risikoforebyggende hindre vil skje de neste dagene og ukene på Karl Johans gate, Jernbanetorget, Lille Grensen og Arbeidergata.

Hensikten er å hindre og forebygge såkalt «tilsiktet påkjørsel», som man har sett eksempler på i blant annet Stockholm, Nice, London og New York.

Ingen konkrete trusler

Det er ingen konkrete trusler mot Oslo eller mot disse områdene. I samråd med politiet har Oslo kommune likevel konkludert med at det bør gjennomføres risikoreduserende tiltak i deler av sentrum. Dette er basert på PST sin oppdaterte trusselvurdering.

– Oslo skal være en trygg by. Vi kan ikke mure oss inn i frykt for terror, men vi skal forebygge. Dette er bakgrunnen for at kommunen nå gjennomfører risikoreduserende tiltak i deler av sentrum, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo.