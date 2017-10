17-åring dømt til ni måneders fengsel for hjemmelaget bombe

17-åringen ble pågrepet i Oslo i april i år med en bombelignende gjenstand. Oslo tingrett mener hensikten var å sprenge den i Oslo sentrum.

Tenåringen, som i retten nektet straffskyld, er derfor dømt til fengsel i ni måneder. Som fratrekk i dommen kommer 210 dager han satt i varetekt.

– Vi er skuffet over rettens vurdering over skyldspørsmålet. Vi konstaterer samtidig at retten har bestemt at min klients sak er betydelig mildere enn hva påtalemyndigheten tok til orde for i retten, sier 17-åringens forsvarer Javeed Shah til Nettavisen.

Tiltalte forklarte at han hadde tenkt å detonere bomben i skogen like ved der han bodde, men ble ikke trodd av retten som i dommen peker på at han ble pågrepet på Grønland i Oslo med den eksplosive innretningen i sekken.

Lightergass og splinter

Han hadde da tatt trikk fra sin bolig på Grefsen og ned til Grønland. Der ble han observert mens han fiklet med innretningen i posen og pågrepet av politiet etter tips fra en forbipasserende.

I en pose fant politiet en hjemmelaget bombe konstruert av lightergass og splinter fra et nettinggjerde. Bombegruppa ble tilkalt og uskadeliggjorde bomben.

17-åringen var først siktet etter terrorbestemmelsene i straffeloven, men saken mot ham har i løpet av etterforskningen kokt ned til ulovlig befatning med eksplosivt materiale, noe politiet fortsatt anser som alvorlig.

Radikalisert på nettet

Påtalemyndigheten mente at den unge gutten er radikalisert. Han har tidligere vært i politiets søkelys på grunn av dette.

Dagen før han ble pågrepet hadde det skjedd et terrorangrep i Stockholm, og aktoratet har sett 17-åringens handlinger i sammenheng med dette.

Retten peker blant annet på at 17-åringen har vært svært aktiv i ulike religiøse diskusjonsforum på nettet, blant annet med tilknytning til Profetens Ummah, og at det på mobilen hans ble funnet flere videoer han hadde lastet ned, som blant annet viser hvordan IS dreper fanger.

– Ville detonere

«Retten har funnet det bevist at tiltalte holdt det mulig at innretningen han framstilte og oppbevarte, kunne forvolde kroppsskade, og at han likevel hadde besluttet at han ville eksplodere den. At tiltalte dagen etter at han laget den eksplosive innretningen, aktivt etterspør filmer som motiverer til og rettferdiggjør angrep på sivile, utelukker etter rettens mening at han skulle eksplodere innretningen i skogen», heter det blant annet i tingrettsdommen.

Den tiltalte gutten er russisk statsborger med bakgrunn fra Nord-Kaukasus. Han kom til Norge som asylsøker i 2010 sammen med familien og har fått innvilget opphold. De siste årene har han bodd i Finnmark.

Aktor hadde lagt ned påstand om fengsel i to år.