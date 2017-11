En ny underjordisk stasjon over to etasjer vil strekke seg fra Valkyrie plass til dagens Majorstuen T-banestasjon, og vil få flere innganger. Blant annet fra Valkyrie plass (se fakta).

Stasjonen vil sikre god kollektivavvikling når ny Fornebubane og sentrumstunnel skal kobles på Majorstuen. Den vil også frigjøre den verdifulle tomten der dagens stasjon ligger.

– Vi ønsker først og fremst å få en god kollektivløsning for Majorstuen og Oslo vest. Å flytte stasjonen under bakken gir også gode byutviklingsmuligheter for Majorstuen som knutepunkt, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

I en årrekke har det vært snakk om å bygge lokk over dagens stasjon for å bygge boliger over den. En flytting av stasjonen kan derfor gi plass til flere hundre boliger på dagens stasjonsområde.

Fakta: Det foreslås fire stasjonsadkomster Adkomst A foreslås etablert på tomten til dagens T-banestasjon der Harald Hårfagres gate møter Slemdalsveien. Adkomst B foreslås etablert ved Majorstuhuset. Det foreslås å senke gulvet i Majorstuhuset til fortausnivå og fjerne trappene utenfor for å sikre universell tilgjengelighet. Adkomst C foreslås etablert på nordøstre hjørne av Vinkelgården (Kirkeveien 59), ut mot Vinkelplassen og Valkyriegata. Plassering av stasjonsadkomst C innebærer at fasaden flyttes tre meter ut på Vinkelplassen, for å få plass til heis. Adkomst D kommer på sørenden av Valkyrie plass. Denne plasseringen innebærer at parkdelen av plassen blir berørt i liten grad. Det vil imidlertid være nødvendig å rive kiosk/gammel trappeadkomst til Valkyrie plass stasjon.

Ny tunnel

Etter planen vedtar byrådet reguleringsplanen for Fornebubanen, inkludert den nye stasjonen, torsdag. Planen åpner også for en billigere løsning med påkobling til dagens T-banestasjon.

Forslaget skal deretter sendes til bystyret.

Planen er at en ny mulig ny stasjon blir liggende under Slemdalsveien/Valkyriegata, og den nederste etasjen skal kobles på en kommende ny sentrumstunnel for T-bane.

– Forslaget legger til rette for at det i fremtiden kan bygges en ny toetasjes stasjon på Majorstuen og at Fornebubanen kan kobles på T-baneringen (Volvatsvingen), noe som vil være gunstig for utvikling av Majorstuen som et knutepunkt. Det vil også sikre et flott grøntdrag med bekkeåpning fra Blindern og ned mot Frognerparken, sier byråden.

Ferdig til 2030?

Byrådet vil nå gå i dialog med blant annet Akershus fylkeskommune og staten om fremdrift og finansiering av den nye stasjonen.

– Byrådet anbefaler at det arbeides videre med å realisere Majorstuen stasjon samtidig med Fornebubanen, og vil gå i dialog med blant annet Akershus fylkeskommune og staten om dette. Dette er et komplisert prosjekt og det er vanskelig å si presis når en mulig stasjon kan stå klar, sier Marcussen.

Når en ny stasjon kan bli klar avhenger av finansieringen, et omfattende utrednings- og planarbeid og endelig godkjennelse i bystyret. Ruters anslag er at en ny T-banetunnel gjennom sentrum kan være klar innen 2030.