Oslo vil slå hardere ned på festing i parker og øker testkapasiteten kraftig

Oslo rigger seg for runde to i kampen mot koronaviruset. Men de ber samtidig regjeringen om munnbind-regler i kollektivtrafikken og begresninger i direkteflyvninger til og fra «røde» land.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på vei inn til pressekonferansen tirsdag sammen med blant andre skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og næringsbyråd Victoria Evensen (Ap). Byrådet understreket at koronatiltakene vil vare lenge. Stein Bjørge

11. aug. 2020 15:41 Sist oppdatert nå nettopp

– Smittetallene har vært stabile i Norge og Oslo i lang tid. Men den siste tiden har noe skjedd. Vi har sett lokale smitteutbrudd knyttet til gjenåpningen av samfunnet, sa byrådsleder Raymond Johansen.

For første gang på halvannen måned avholdt Oslo-byrådet pressekonferanse om koronasituasjonen. De varslet en rekke tiltak, blant annet:

Kraftig økt bemanningen på koronatelefonen, samt i antall ansatte som jobber med smittesporing.

Innføre mulighet til å selv bestille testing via kommunens nettsider.

Økt testkapasiteten kraftig alle steder, samt helt nye «drop in»-tilbud for testing - sentralt plassert.

Teststasjon ved fergeterminalen på Fillipstad.

Oppretter egne patruljer som kan komme hjem til dem som ikke selv kan ta seg til teststasjonene.

Slik svarer de på kritikken de siste to dagene om at testkapasiteten i Oslo er for dårlig og ikke rustet for forkjølelsessesongen.

Egenbestilling rett rundt hjørnet

Helsebyråd Robert Steen (Ap). Stein Bjørge

Helsebyråd Robert Steen (Ap) varslet at muligheten til på bestille test-tid via nettet kan være på plass i løpet av bare få dager.

Han etterlyste samtidig hjelp fra staten på tre områder nå: smittesporing, spyttprøver og økonomisk kompensasjon.

– Smittesporings-appen hadde vært god å ha nå. Vi trenger også effektive måter å teste på, som test ved spyttprøver. Og vi trenger en ytterligere forsikring om at alle kommunens kostnader og ressurser som brukes til dette arbeidet, vil kompenseres fra staten, sa Steen.

Samtidig forsvarer han at de nye tiltakene ikke kom før ferien. Han mener situasjonen ved inngangen til sommerferien, hvor det nesten ikke var ny smitte, var riktig tidspunkt å la dem som har stått i første linje, få puste ut.

– Vi skal stå i denne situasjonen i 6, 12 eller 18 måneder til. Det viktigste for ledere i en krisesituasjon er å vite når man skal gi sine folk hvile. Organisasjonen knekker hvis den ikke får det, sa Steen.

Ønsker nasjonal anbefaling om munnbind

Oslo-byrådet etterlyser samtidig nasjonale regler om munnbind i kollektivtransporten fra regjeringen. Det er varslet en avklaring fra regjeringen 14. august.

– Vår holdning er klar. Vi ønsker at det kommer nasjonal anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtransporten, sa Raymond Johansen.

Byrådet ønsker samtidig et system som sikrer at alle reisende får tilgang til gratis eller i alle fall rimelige munnbind. Blant annet derfor mener de det er et nasjonalt ansvar.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG). Stein Bjørge

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) er i tillegg bekymret for trengsel.

– Når folk nå er tilbake fra sommerferien, er vi bekymret for at det vil bli trengsel i kollektivtrafikken dersom arbeidsgivere slipper opp og ikke bruker hjemmekontor, sa Berg.

Hun ba instendig reisende i Oslo og Akershus om å ikke reise kollektivt med mindre de virkelig må.

– Politiet skal slå hardere ned på drikking i parkene

Den antagelig største nyheten var likevel noe helt annet. Byrådet og Oslo-politiet er blitt enige om å stramme inn på alkoholkonsum i parkene.

De vil ha slutt på den den tradisjonelle sommerfestingen i parkene, med tilhørende ansamlinger, for å unngå smittespredning.

– Det er ikke lov å drikke alkohol på offentlig sted. Politiet forsikret meg i dag om at de skal slå hardere ned på dette i parkene. Den ølen du tar i parken, kan dermed bli svært dyr, sa Raymond Johansen.

Bøtesatsen for å drikke på offentlig sted er 2500 kroner, opplyser Oslo-politiet i en pressemelding. Det vil i så fall bli første gang på mange år at forbudet håndheves i hovedstaden.

– Politiet har forsikret meg i dag om at de vil gjøre det, understreket Johansen.

Kommunen vil også sette inn egne vakter i parkene. De vil ikke kunne bortvise folk og oppløse forsamlinger, slik politiet kan, men de skal komme med klare råd og oppfordringer.

Mener myndighetene bør godkjenne flyruter

Den tydeligste oppfordringen fra Oslo til nasjonale myndigheter, var noe heltannet:

– Mange smittetilfeller kan spores til reiser i utlandet. Det betyr at vi i stor grad er prisgitt andre lands koronahåndtering, sa Johansen.

Byrådet mener det ikke kan være opp til flyselskapene selv hvilke flyruter som skal være åpne og ikke.

Mange smittetilfeller under koronapandemien kan knyttes til utenlandsreiser, påpekte Johansen, som understreket at svært mange av de reisende til Oslo lufthavn Gardermoen drar videre til nettopp hovedstaden. Han mener hvilke flyvninger som skal tillates og ikke er et politisk og ikke et kommersielt spørsmål.

– Jeg mener regjeringen må tenke seg nøye om når vi vurderer hvilke flyankomster som er fornuftig å ha i den fasen vi er i nå.