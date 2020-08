Politiet til aksjon mot kjøring på rødt lys, 132 fikk bot

På bare 27 timer har Oslo-politiet bøtelagt 132 elsparkesyklister og vanlige syklister for kjøring mot rødt lys.

Mange ble tatt av politiet for å kjørte med ulike typer sykler mot rødt lys, men disse var tre var ikke blant dem som ble bøtelagt. Hans O. Torgersen

Politiet kunne ha tatt mange, mange fler. I løpet av bare tre minutter ved et lyskryss i Kristian IVs gate fanget vi med kamera flere syklister som så ut til å gi blaffen i det røde lyset. Vi så faktisk ingen som stoppet for rødt lys.

Oslo-politiet hadde sin første, store kontroll rettet mot syklister mandag kveld. To kontroller, ca. to timer på to steder, førte til at 24 på elsparkesykkel og 27 andre syklister fikk 1200 kroner i forenklet forelegg.

Denne første kontrollen var starten på en ukes aksjon etter en økning av ulykker med spesielt elsparkesykler den siste tiden.

Tirsdag startet Oslo-politiets trafikkorps med kontroll ved Langkaia/Rådhusgata. 11 på sparkesykler og 14 på vanlige sykler ble stanset og bøtelagt. Et par timer senere fortsatte politifolkene i krysset Kristian IVs gate/Rådhusgata. 20 forelegg til elsparkesyklister og syv til andre syklister.

Elsparkesykkel på motorveien

I helgen grep politiet inn mot annet en rødlyskjøring: Natt til søndag stanset en patrulje en beruset 20-åring på elsparkesykkel i Festningstunnelen. Han ble kjørt til arresten.

Samme natt var det en annen på elsparkesykkel i kollektivfeltet på motorveien E18 ved Sandvika. Vedkommende ble håndfast omdirigert til vanlig vei.