Motstand, forsinkelser og brann til tross. Fotografihuset AS gir ikke opp håpet om Sukkerbiten.

– Der en badeplass kan brukes ca. 60 dager i året, kan Fotografihuset brukes de 300 resterende dagene, argumenterer påtroppende daglig leder i Fotografihuset AS, Jonas Ekeberg.

Nå nettopp

– Vi er fortsatt en ung institusjon som holder til på Sukkerbiten i påvente av politikernes beslutning. I mellomtiden vil vi vise vårt engasjement for fotografiet og at vi har noe å tilby Oslos befolkning, sier Jonas Ekeberg.

Fotografen er påtroppende daglig leder i Fotografihuset AS – som har som formål å etablere et nasjonalt fotografihus i Oslo. Ekeberg tar over for Erling Johansen 1. oktober