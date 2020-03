Mange i Holmenkollen tross koronastenging – hundrevis av svært fulle ungdommer

Torsdag ble det bestemt at Holmenkollen Skifestival skal gå uten publikum i år. Grunnen er risikoen for spredning av det nye koronaviruset, og både politi og helsemyndigheter har bedt folk om å holde seg hjemme.

Charlotte (20) falt og ble sittende fast under T-banen i Holmenkollen-kaoset i 2018: – Jeg ble ikke dyttet, jeg må ha sklidd og mistet balansen

Selv om det er langt færre folk enn vanlig, har flere trosset oppfordringene om å bli hjemme. Tribunene er stengt, men det er ingen hindre for å oppholde seg langs løypene i marka.

Allerede ved 11.30-tiden melder politiet at langt over hundre unge berusede personer er i området, og at flere ikke er i stand til å ta vare på seg selv.

#Oslo Holmenkollen: Politet på stedet melder om langt over 100 unge berusa personer i området. Flere er ikke i stand til å ta vare på seg selv, og får hjelp av Røde Kors og politiet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 7, 2020

– Kan ikke nekte folk

I Facebook-gruppen med navnet «Raid Kollen they can’t stopp us all» har noen delt en video av folk på vei fra T-banen lørdag morgen.

Flere deler også bilder i sosiale medier med tekster om at de trosser koronaviruset.

Ketil Blom Haugstulen

Politiet sier til Dagbladet at de ikke kan hindre folk i å ta T-banen eller oppholde seg i nærheten av arrangementet.

I utgangspunktet var det ventet 30.000 besøkende til skifestivalen i løpet av helgen.

Tone Tveøy Strøm-Gundersen

Ifølge politiet er det færre teltleirer og overnattende i marka enn vanlig, men de har ikke nøyaktige anslag på hvor mange som har kommet i løpet av formiddagen.

#Oslo Holmenkollen skifest: Arrangementet har nå startet. Det registreres jevn flyt av publikum opp i området. Stemningen er god. Det var betydelig færre teltleirer og overnattende i marka i natt. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 7, 2020

– Det er en jevn flyt av folk som kommer både med T-bane og til fots med tunge sekker på ryggen. Jeg regner med at folk har med seg en del alkohol, sier operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til NTB.

Han legger til at mange ikke er kledd for å være ute i kulden.

– Enkelte områder blir beskrevet som et utested. Tidligere var bråket mer spredt, men ettersom løypa er kortere i år, er folkemengden mer konsentrert, sier Solberg.

Politiet oppfordrer publikum til å respektere de rådene fra arrangør og andre etater.

Annika Byrde / NTB Scanpix

Stille på tribunen

I selve skianlegget er stemningen en ganske annen.

Like før kvinnenes fellesstart på 30 km, er de eneste bevegelsene utøvere som varmer opp. Inne på det stengte området er det stort sett bare støtteapparat for utøverne eller vakter som skal holde folk unna arenaen.

Det er heller ingen tilskuere som forsøker å komme seg inn på det stengte området.

Ketil Blom Haugstulen

– Færre folk, mer fyll

Ved Midstubakken har Linda Glimsjø (41), Morris (36) og Øyvind Width (37) i «Camp Jägermeister» tilbragt natten i telt.

De har står på samme sted for femte gang i år, og anslår at det er litt under halvparten så mange folk som det pleier å være.

Rundt dem er det stort sett god stemning, men en ungdomsgjeng rett ved «gikk bananas» tidligere, da to gassflasker og alt mulig annet ble kastet på bålet.

– Det er mer fyll i år enn før, sier Morris, men Linda understreker: Dette er likevel moro! Natten i telt var bra, men litt kald.

– Folka her er spinn drita. Det et helt vilt, sier flere ungdommer i videregående-alder som har samlet seg mellom Frognerseteren og Midstubakken.

Folk i området danser, klemmer, drikker og løper over skilsporet.

– Det er mange flere unge enn tidligere, sier en erfaren frivillig-vakt. – Mange har tatt turen på sparket. De som overnatter her vet hva det handler om. De kler seg, er forberedt, sier vakten.

Ketil Blom Haugstulen

– Vi skjønner alvoret

– Koronaviruset får vi vel uansett på et tidspunkt, sier Tor Inge Flaa (30) på vei oppover med T-banen sammen med den faste kollengjengen. Vanligvis må de stå, men nå er de nesten alene i vognen.

– Dere var aldri i tvil?

– Nei. Vi gjorde en vurdering, men det var liten tvil, sier Flaa.

– Men vi er ikke akkurat rebeller. Vi skjønner alvoret, sier Marius Nilsen (28) fra Lillesand.

Ketil Blom Haugstulen / e-mail

– En urnorsk ting å gjøre

Anne Sofie Frost (29) fra Sandvika minner om at folk hver dag tar T-banen til jobb, uansett. Ute langs løypa skal de treffe en gjeng på tilsammen ca. 25. Planen er å følge damenes 30 km.

– Jobben vår er å sørge for litt trøkk, hjelpe dem så godt vi kan, sier Flaa.

– Men det blir nok ikke det samme som før. Meldingene fra dem som er kommet seg ut tyder på lite folk og ikke altfor god stemning, sier han.

Likevel, i sekkene er det god mat og drikke, sitteunderlag og ved.

– Dette er jo en urnorsk ting å gjøre, sier Nilsen.

På Holmenkollen stasjon kommer T-banetogene tett som hagl. På ett tog kan det gå av 30-40, på et annet færre enn ti.

Vidar Ruud / NTB Scanpix

Ruter: – Ekstraordinær situasjon

Pressevakt hos Ruter, Sofie Brun, opplyser til Aftenposten at de ikke har inntrykk av at det er veldig mange mennesker på vei, men at det er vanskelig å anslå.

– Driftsopplegget er ganske annerledes enn det pleier å være på en vanlig lørdag. Vi har ikke inntrykk av at det er spesielt mange folk på vei opp, men det er noen.

Den ekstra kapasiteten med vakter, busser og T-bane-avganger som ble satt opp i forbindelse med arrangementet, går foreløpig som planlagt.

– Dette er en ekstraordinær situasjon, ingen av oss kunne si noe om hvordan denne helgen kom til å bli. Vi har latt kapasiteten være som opprinnelig planlagt foreløpig, så vurderer vi fortløpende om vi eventuelt skal skalere ned på søndag, sier Brun.

– Avhengig av at innbyggerne er lojale

Årsaken til at skifestivalen ble stengt for publikum, var blant annet økt risiko for smitte ved fulle t-baner og mange berusede mennesker.

På spørsmål om hvordan publikumsforbundet utenfor arenaen og på T-banen skulle håndheves, ba medisinsk sjef i Oslo kommune, Johan Torper, om at folk følger de restriksjonene som blir lagt.

– Det er avhengig av at innbyggerne er lojale og følger oppfordringen vi kommer med. Dernest vil Ruter ha et ansvar i samarbeid med arrangøren og eventuelt også politiet, sa han under en pressekonferanse i Oslo rådhus torsdag kveld.