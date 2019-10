Like før halv åtte aksjonerte politiet i Oslo ved Byporten shoppingsenter etter at noen var i ferd med å henge opp en banner på bygget uten tillatelse. Det skriver politiet på Twitter.

– Vi holder på fortsatt med å få dem ned, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til Aftenposten klokken 8.15.

Tilsammen er det syv personer som har klatret ganske høyt opp i et stillas på utsiden av kjøpesenteret.

Stokkli forteller at det var gårdeier som ringte politiet litt før klokken syv torsdag morgen. Aksjonistene har fått pålegg av politiet om å komme ned, men det vil de ikke etterkomme.

Greenpeace bekrefter overfor Aftenposten at det er de som står bak aksjonen.

– I forbindelse med Our Ocean-konferansen på Clarion hotell vil vi gi klar beskjed til Erna Solberg og de andre statslederne om at de må gjøre mer for å ta vare på havet, sier rådgiver i Greenpeace, Halvard Raavand.

Han forteller at planen var at et team med klatrere skulle henge opp et banner med teksten «empty promises = empty oceans». Men de rakk ikke å henge opp banneret før politiet kom til stedet.

– Vi har ingen problemer med at politiet gjør jobben sin, sier Raavand.

Ifølge politiet vil aksjonistene bli innbragt på politihuset for å ikke ha etterkommet pålegget om å klatre ned frivillig. Det normale er at man også bøtelegges for det.

Greenpeace vil ikke si noe om de har flere planer for å protestere under konferansen.

– Vi kan alltids finne på å gjøre mer, men jeg vil ikke si mer enn det, sier raavand.