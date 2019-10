Byrådet legger Fotografihuset på Sukkerbiten på is

Saken oppdateres.

Byrådet skal utrede muligheten for å omregulere Sukkerbiten til rent friområde. Dermed kan det være at Fotografihuset må finne seg en annen tomt.

Det står i byrådserklæringen, som ble publisert tirsdag morgen. Samtidig la de tre byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne (MDG) frem sin nye politiske plattform på en pressekonferanse.

– Det er en tydelig ambisjon i erklæringen om å sikre hele Sukkerbiten som friområde. Vi skal utrede de juridiske og økonomiske konsekvensene av det. Da ser jeg på det som naturlig av HAV eiendom setter planer for Sukkerbiten på vent inntil videre, sier Sunniva Eidsvoll (SV) til Aftenposten.

En seier for Sukkerbitens venner

– Dette er en seier for alle som synes det er nok asfalt og betong i Bjørvika, sier Sverre Jervell, leder i Sukkerbitens Venner.

Aksjonsgruppen har i lengre tid jobbet for å stoppe planene om et bygg på tomten. HAV Eiendom har på sin side planene klare for byggingen av Fotografihuset. Den prosessen må nå bremses, bekrefter administrerende direktør i HAV Eiendom, Kjell Kalland. Han tar byrådets nye politikk med fatning:

– Vi er ikke bitre over dette. For vår del må vi ikke bygge noe i overmorgen – vi forholder oss til den reguleringen som gjelder. Men så lenge en slik utredning pågår vil Sukkerbiten ligge som i dag: en grushaug med rufsete kaifronter i et snart ferdigstilt Bjørvika. Derfor er det viktig at vurderingen gjøres raskt, og at de eventuelt har et alternativ til hvor Fotografihuset kan plasseres, sier han.

Tobias Willumstad Myrland

Det stiller lederen for Fotografihuset seg bak. Erling Johansen har jobbet for å etablere et slikt bygg siden 2005. Nå har politikerne tatt et steg i feil retning, i hans øyne.

– Vi hadde håpet det skulle gå glatt i det sporet vi har jobbet, men vi har vært litt mentalt forberedt. Drømmen om Fotografihuset lever jo fortsatt, men nå må vi sjekke alternativene. For vår del bør utredningen skje så fort som mulig, og det bør komme et alternativ om det ikke blir Bjørvika, sier Johansen.

Dette er kampen om Sukkerbiten-tomten:

Det planlagte bygget har vært omstridt i lang tid, både blant politikere og i befolkningen. Flertallet i bystyret har i flere omganger vedtatt at de ønsker et bygg på tomten utenfor Munchmuseet.

Eiendomsutvikler HAV Eiendom allerede bestemt seg for hvilket bygg de vil bygge. Forslaget «Trelett» fra Atelier Oslo vant arkitektkonkurransen for bare en måned siden.

Atelier Oslo

Samtidig har motstanden vokst, med folkeaksjonen Sukkerbitens Venner i spissen. Aksjonistene har lansert sitt eget alternativ til byggeplanene, med et friområde uten bygninger. I valgkampen ble også byrådet splittet i spørsmålet da MDG og SV gikk inn for å omregulere området til friområde.

Ordfører Marianne Borgen (SV) lanserte i valgkampen et forslag om å flytte Fotografihuset til kornsiloen på Vippetangen. Borgen håpet at forslaget ville løse Sukkerbiten-floken og at et flertall kunne enes om det forslaget.

Avgjørelsen kan koste kommunen dyrt

Dersom det ikke skal komme et bygg på Sukkerbiten, må tomten omreguleres. Formelt er det HAV Eiendom som eier tomten. Selskapet er eid av Oslo Havn, som igjen er eid av Oslo kommune. Skal friområdet bli en realitet, må kommunen kjøpe tomten av Hav Eiendom, og omregulere tomten til park.

I et brev sendt til byrådsavdelingen for byutvikling i mars anslår kommunens eiendoms- og byfornyelsesetat at prislappen på dette kan bli opp mot 230 millioner kroner. Men hverken Hav Eiendom eller byrådet vedkjenne seg dette beløpet.

– Det er i dag vanskelig å si med sikkerhet hva denne eiendommen er verdt og hva det eventuelt vil koste hvis kommunen skulle kjøpe den, skrev byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) i en e-post til Aftenposten i august.

Vil ha mindre cruisetrafikk og mer bading

Byrådet vil legge til rette for mer bading langs fjorden og på øyene. Dette innebærer blant annet å fjerne tilrettelegging for cruiseskip ved Søndre Akershuskai og Vippetangen, og åpne områdene for befolkningen. Byrådet ønsker heller ikke cruiseskip-kai på Filipstad.

I erklæringen heter det at byrådet vil «etablere flere badeplasser og fjordbad langs havnepromenaden, og jobbe for flere badstuer og badehus langs fjorden».

Både HAV eiendoms forslag til Fotografihuset og Sukkerbitens venners forslag har lagt opp til badeplasser.

Jervell i Sukkerbitens venner omtaler byrådserklæringen som en seier for innbyggermakt contra utbyggermakt, og at beslutningen vil ha betydning for den kommende utviklingen av Grønlia og Filipstad i Oslo.

– Det er viktig fremover å styrke brukermedvirkningen i den videre utviklingen av bydel Gamle Oslo, resten av strandsonen og fjordaktivitetene i indre Oslo, sier Jervell.