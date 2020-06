Vålerengtunnelen bestod første rushtid

Første rushtid med halvert tunnelkapasitet: - Foreløpig ser det veldig bra ut, over all forventning.

Natt til mandag stengte nordgående løp i E6 Vålerengtunnelen. I helgen ble sørgående innskrenket til ett kjørefelt. Trafikken nordover skal gå i det andre. Hans O. Torgersen

6 minutter siden

Det sier trafikkoperatør Anne Hårstad ved Vegtrafikksentralen.

Mandag morgen hadde trafikknettet sin første rushtid med halvert kapasitet i Vålerengtunnelen, og det virker som det ikke ble noe av den varslede køen.

– Vi har jo vært veldig åpne på at vi ønsker at folk skal finne andre reiseruter, bruke hjemmekontor eller gå/sykle, hvis de kan det. Eventuelt at de finner andre reisetidspunkt, sier Hårstad.

I det sørgående tunnelløpet skal trafikken gå i begge retninger. Hans O. Torgersen

Og det virker som kampanjen har lyktes. Heller ikke på alternative reiseruter er det trangt om plassen.

– Vi ser at det er litt trykk på Ring 3, men det er på ingen måte ufremkommelig. Det som er målt reisetid på Ring 3, er tre minutter forsinkelse, så det er absolutt innenfor, sier Anne Hårstad ved Vegtrafikksentralen.