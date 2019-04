– Veldig bråkete! – Veldig mye eksos! Femteklassingene feller en hard dom over Oslo sentrum.

– Veldig bråkete!

– Veldig mye eksos. Det er ekkelt å puste inn,så jeg pleier å holde meg for nesen.

– Det er som om hele Oslo pusses opp, på en måte.

Slik svarer Theo (10), Sara (10) og Belma (10) da Aftenposten spør hvordan de opplever Oslo sentrum og Bjørvika i dag.

Nå har de tre tiåringene og deres medelever i femteklasse ved Hasle barneskole fått prøve seg som byplanleggere i prosjektet Fremtidsutsikten.

Badebasseng på taket

For hva mener egentlig dagens barn at politikere og byutviklere bør satse på for at Oslo skal bli en by som folk vil trives i?

– Istedenfor å bare ha takene der og ikke bruke dem til noe, kan man jo ha masse ting der. Badebasseng for eksempel, sier Belma.

– Og fotballbane på taket! skyter Theo inn.

Prosjektet Fremtidsutsikten består av en slags VR-kikkert som viser femteklassingenes kreative visjoner og drømmer for fremtidens Bjørvika.

Før helgen ble Fremtidsutsikten avduket ved Ekebergrestauranten av byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen (MDG).

– Jeg mener det er viktig at barn får være med å påvirke hvordan fremtidens Oslo skal se ut, sier Marcussen.

Hun tror politikere og andre som jobber med byutvikling, ofte glemmer at byer som er bra for barn med trygge og bilfrie områder som oppfordrer til lek og fysisk aktivitet, også er bra for voksne.

Fakta: Fremtidsutsikten I prosjektet Fremtidsutsikten har barna fått rollen som byplanleggere. FutureBuilt, som er med på å arrangere Europas største konferanse om bærekraftige byer, Urban Future Global Conference (UFGC), er initativtaker bak prosjektet. Fremtidsutsikten er satt opp av UFGC i forbindelse med at det i år er miljøhovedstaden Oslo som er vertskap for konferansen 22.–24. mai. Fremtidsutsikten er laget Westerdals-studentene Henrik Skuland Hagen, Aron Helgesen, Susanne Håkonsen Lyle, Christoffer Marø Gjerde og Sarah Fjeldberg Nerby, basert på 3D-modell Bjørvika og Oslo S-området www.bjorvikautvikling.no/3d-modell/ (april 2019)

Paal Audestad

Svevende hus og flyvende biler

Femteklassingene Theo, Sara og Belma er alle enige om én ting: Når de blir voksne, ønsker de seg et bysentrum som er roligere, grønnere og med renere luft.

– Jeg håper at byen er litt grønnere! At det er blitt flere parker. Nå må man gå ganske langt for å gå på tur, sier Sara.

Theo nikker.

– Jeg vil ha flere parker med fotballbaner og skateramper. Og flyvende biler! Og svevende hus, sier han stadig mer entusiastisk.

Belma ønsker seg helt bilfrie områder.

– Jeg håper at det er mange steder der det ikke er lov med biler og eksos. Og at det kanskje er billigere med elbil og dyrere med vanlig bil. Kanskje man kan bruke deler fra eksosbilene til å lage elbiler? sier Belma.

– Jeg skal kjøre elbil! skyter Sara inn.

Paal Audestad

Utnyttelse av takene

Noe av det som overrasket byråd Marcussen mest da hun så femteklassingenes forslag, var hvordan de har utnyttet hustakene.

– Takene har fått både fotballbaner, tennisbaner, basseng, stupetårn og campingplass. Og mye trær og annen vegetasjon. Det er veldig lekent og en interessant måte å utnytte utearealer, sier Marcussen.

Både Sara og Belma er enige om hvilket sted de liker aller best i Oslo sentrum.

– Jeg liker best Botanisk hage. Der er det ganske rolig. Og de har en lekeplass som er laget av pinner, sier Sara.

– Hvor liker dere minst å være?

– Der nede, sier Belma og peker mot Bjørvika.

Her er femteklassingenes forslag til hvordan Bjørvika kan se ut om noen år:

Studenter på bachelorprogrammet i 3D-grafikk ved Westerdals, Høyskolen Kristiania.

