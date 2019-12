Stein J Bjørge

Tilskuddet i det urbane fargerike selskapet er så vidt synlig i vanndammene og de isfrie områdene der Bølerbekken renner ut i Østensjøvannet. I manko på egne damer har det oppstått romantiske øyeblikk. Trolig rundt en enslig herremann som har valgt nye jaktmarker.

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Resultatet er blitt en vakker hybrid mellom den sjeldnere brunnakkeanden og en mer vanlig urban stokkand.

Fugleentusiaster og fuglefotografer som har samlet seg i vintersolen rundt det islagte vannet, forteller gledelig om den annerledes anden. Tydelig glad og fornøyd gakker den rundt med likesinnede i østkantens perler av et naturreservat.

Stein J Bjørge

Ornitolog Jan Terje Lifjeld ved Naturhistorisk museum i Oslo forteller at det er ganske sjeldent at det dukker opp avkom av to forskjellige andearter.

– Det er ikke uvanlig at andefamilien finner nye maker internt, men at eventuelle avkom bringer det videre i flere ledd, er mer uvanlig. Det vannes ut etter hvert, men det viser seg at noen greier å beholde hybridutseendet i generasjoner.

Stein J Bjørge

Oftest stopper det i første ledd, men om gener er bestandyktige nok vil det dannes en egen evolusjonshistorie på sikt.

Det forskes på dette, og det finnes egne registre på fugler som bryter normen ved parre seg med andre arter. På Naturhistorisk museum har vi flere eksempler i utstoppet variant av ulike hybridfugler, legger ornitologen til.

Stein J Bjørge

Hvem som egentlig er opphavet til hybrid-hannfuglen med det annerledes utseendet, vites ikke.

Men fuglefotografene rundt Østensjøvannet har stålkontroll og er sikre i sine antagelser.

–Den brunstokkanden er rimelig «heit på grøten» slik den tydelig kurtiserer damene her oppe, ler en munter gjeng med kamera klar for flyvende øyeblikk.

Kanskje det dukker nye hybride fotomotiver for fugleentusiaster til våren.

Stein J Bjørge

Om lysten er der, kan fuglen tas i nærmere i øyesyn fra turstien på Østensjøvannet. Der svømmer den uvitende om sitt særpreg rundt i de åpne råkene under broen langs Østensjøveien.