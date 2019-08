Mer T-banekaos enn ventet

T-banepassasjerene hadde belaget seg på buss for bane mellom Brynseng og Tøyen fra lørdag morgen. Dette på grunn av planlagt vedlikehold, men må nøye seg med enda mer busskjøring på grunn av en avsporing ved Helsfyr T-banestasjon ved 21.30-tiden lørdag.

Fakta: Slik påvirker T-banearbeidet deg Fra lørdag 3. til søndag 18. august skal Sporveien utføre arbeid i tunnelene mellom Tøyen og Brynseng. Det betyr endringer for T-banelinjene 1, 2, 3 og 4. T-banen vestfra vil snu på Tøyen, mens den østfra vil snu på Brynseng. T-banestasjonene på Ensjø og Helsfyr betjenes ikke i denne perioden. Busslinje 95 kjører mellom Brynseng og Tøyen i hele perioden. Bussene stopper ved disse holdeplassene: Brynseng T (snuplassen ved stasjonen)

Helsfyr T (kun retning Tøyen, midlertidig holdeplass på broen over E6)

Fyrstikktorget (kun retning Brynseng, som linje 21 i Grenseveien)

Ensjø (som linje 5N i Ensjøveien)

Tøyen (som linje 20 i Kjølberggata) For mer informasjon: Sjekk Ruters nettsider.

Det er søndag morgen buss for bane også mellom Tveita og Tøyen. Dette rammer passasjerene på linje to til Ellingsrudåsen.

Passasjerer på linje 3 til Mortensrud må gå av på Hellerud T-banestasjon og ta buss for bane derfra.

Linje 4 fra Bergkrystallen var innstilt fra Høyenhall til Brynseng i begge retninger søndag morgen, men kunne gå igjen ved 07.30-tiden.

– Det er skader på en strømskinne på grunn av avsporingen. Vi jobber nå for å reparere feilen og regner med at dette blir gjort innen en time, sier Thomas Ege, pressevakt i Sporveien ved 07.45-tiden.

Han kan fortelle at det er satt opp taxier i tillegg til busser for å frakte passasjerer. Det at problemene kommer på toppen av planlagt stopp mellom Tøyen og Brynseng, er ingen ideell situasjon.

– Det er ingen ideell situasjon for oss. Vi jobber på spreng for å få i gang trafikken igjen, sier Ege.