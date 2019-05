Lørdag kveld melder Oslo 110-sentralen at det brenner i et bygg i Oslo sentrum. Den opprinnlige meldingen dreide seg om en brann på Vålerenga i Oslo. Oslo-politiet meldte deretter at brannen var i Jordal Amfi.

Politi og brannvesen har ved 21.00-tiden lørdag kveld rykket ut til stedet.

OBRE er på vei til brann på Vålerenga, #Oslo. Brannbilene fra Bryn brannstasjon er på vei og observerer kraftig svart røyk. — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) May 11, 2019

Steinar Dyrnes

Politiet opplyser på Twitter at de har fått melding om flammer og røyk på Jordal Amfi.

Folk i området blir bedt om å lukke vinduene sine på grunn av kraftig, svart røyk.

– Vi har kontroll på brannen, men den er ikke slukket ennå, sier operasjonsleder Cathrine Silju i politiet.

Røyken begynner allerede å avta.

Vi ber folk i området om å lukke vinduene sine pga at det kommer kraftig, svart røyk fra brannstedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 11, 2019

– Foreløpig ryker det voldsomt. Og meldingene går ut på at det brenner i bygningsmaterialer på Galgeberg, sier vaktkommandør Hans Kristian Steen i brann- og redningsetaten.