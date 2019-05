Brannen i bygningsmaterialer ved Jordal Amfi lørdag kveld kan være påtent. Tre unge gutter ble sett løpende fra stedet rett før brannen blusset opp.

– Det var en stund veldig mye svart røyk, og vi var litt bekymret for om det kunne ha betydning for de omkringliggende bygningene, sier innsatsleder Runar Bjørsvik i Oslo-politiet.

Thomas Olsen

Under ombygging

Jordal Amfi er under ombygging for tiden og byggeområdet var sperret av på vanlig måte.

– Dette er et område hvor mange unge i ulike aldre som leker. Det er vitner som mener at de så tre unge gutter som løp bort fra området, sier Bjørsvik. Han har ingen videre beskrivelse av guttene.

Brannen ble slukket så raskt at det ikke var nødvendig å varsle naboer ytterligere. Det var Jordal skole som lå mest utsatt under brannen og der var det ingen lørdag kveld.

– Nå venter vi på byggherren fordi det er en container vi ønsker å ta en titt inn i, sier Bjørsvik.

Masse svart røyk

Lørdag kveld kl. 20.54 melder Oslo 110-sentralen at det brenner i et bygg i Oslo sentrum. Den opprinnelige meldingen dreide seg om en brann rett ved trehusbebyggelsen på Vålerenga i Oslo. Oslo-politiet meldte deretter at brannen var i Jordal Amfi.

– Foreløpig ryker det voldsomt. Og meldingene går ut på at det brenner i bygningsmaterialer på Galgeberg, sier vaktkommandør Hans Kristian Steen i brann- og redningsetaten.

Politi og brannvesen har ved 21.00-tiden lørdag kveld rykket ut til stedet.

– Opptelling viser 168 nødanrop til brannvesenet i løpet av noen få, hektiske minutter, tvitrer brannvesenet etter brannen.

Oppfordringen er klar: Ikke ring brannvesenet med mindre du er i direkte nød eller skal melde om en annen hendelse. Men sjekk gjerne på Twitter.

OBRE er på vei til brann på Vålerenga, #Oslo. Brannbilene fra Bryn brannstasjon er på vei og observerer kraftig svart røyk. — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) May 11, 2019

Steinar Dyrnes

Bedt om å lukke vinduene

Politiet opplyser på Twitter at de har fått melding om flammer og røyk på Jordal Amfi.

Folk i området blir bedt om å lukke vinduene sine på grunn av kraftig, svart røyk. Men brannen ble slukket så raskt at det ikke ble nødvendig å varsle alle.

Branngasser er generelt giftig. Det brant blant annet i isopor som er spesielt giftig. Det brant også i andre bygningsmaterialer.

– Vi har kontroll på brannen, men den er ikke slukket ennå, sier operasjonsleder Cathrine Silju i politiet.

Røyken begynner allerede å avta.

Klokken 21.20 melder brannvesenet om at brannen er slukket.