Brann i klubbhus på Høybråten i Oslo

Det brant i et klubbhus på Høybråten i Oslo. Huset var overtent med synlige flammer, og det var opprinnelig mulig spredningsfare.

Politiet mottok kl. 20.19 melding om brann i et klubbhus i Sportsstien 4 på Høybråten.

– Ingen befinner seg i huset, sa operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo-politiet til NTB.

Espedal, Jan Tomas

Hun opplyste om at slukkingsarbeid var igangsatt, men at det er for tidlig til å si hvor lenge dette vil ta. Da Aftenpostens fotograf forlot huset i 21.30-tiden var brannen slukke.

Sandnes kunne ikke si noe om årsaken til brannen.

Heiko Junge/NTB scanpix

Det var mye røyk, og beboere i området ble anbefalt av politiet på Twitter å holde vinduer stengt.

En stund gjorde mange skuelystne det vanskelig å komme til brannen, men dette ble løst, opplyste Sandnes.