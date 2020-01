Ved lokalvalget i fjor var Saida Begum ordførerkandidat for Høyre i hovedstaden og sto som nr. 2 på listen.

Slik gikk det ikke, borgerlig side fikk ikke flertall. I stedet ble Begum nestleder av bystyrets Samferdsels- og miljøutvalg og slik én av tre heltidstidspolitikere i Høyres bystyregruppe.

Denne vinteren og våren skulle hun blant annet delta i de svært viktige reforhandlingene av Oslopakke 3 – den store bompengeavtalen for hovedstadsområdet – hvor blant annet Fornebubane og E18 står på spill.

Hun rakk ett møte.

Fredrik Varfjell, NTB scanpix

Fredag ble hun utnevnt som statssekretær for arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og vil dermed søke permisjon fra bystyret. I stedet for krangel om bompenger og nullvekstmål, får hun etterspillet etter den store trygdeskandalen i hendene.

– Dette er ikke et farvel til Oslo-politikken, det er bare en pause, sier Begum.

Hun forteller at det mest sannsynlig blir Høyres gruppeleder Øystein Sundelin som går inn i forhandlingene.

– Det jeg brenner mest for

– Etter å ha fått summet meg så skjønte jeg at dette vil gi meg mulighet til å jobbe for det jeg brenner aller mest for. Ved siden av klimautfordringen, er nettopp det å unngå utenforskap og at fattigdom går i arv det viktigste for velferdssamfunnet, sier Begum.

33-åringen forteller at det var nettopp dette som gjorde at hun valgte å gå inn i politikken. Hun er oppvokst med åtte søsken i Oslo, er utdannet jurist og ble første gang valgt inn i bystyret i 2011.

– Jeg tror at jeg nå får bruk for all den erfaringen jeg har, og det at jeg har vokst opp i Oslo og jobbet mye med mange av de spesielle storbyutfordringene, sier Begum.

– Vi ser jo at familiebakgrunn, hvor foreldrene kommer fra, fremdeles har altfor mye å si for hvilke muligheter barna deres har på skolen og senere i arbeidsliv. Vi må gjøre det vi kan for å unngå at fattigdom går i arv, sier hun også.

Ga seg som gruppeleder, men fortsatt aktiv

Det var i slutten av oktober, halvannen måned etter valgtapet, at toppkandidat Eirik Lae Solberg i Høyre varslet at han ikke ville ta fire nye år som gruppeleder.

I stedet tok Sundelin over oppgaven som frontfigur i bystyret for det største opposisjonspartiet.

– Jeg har vært finansbyråd, byrådslederkandidat og opposisjonsleder. Da det skulle velges ny leder for Oslo Høyres bystyregruppe for fire nye år var det et naturlig tidspunkt for meg å tenke nytt på, sa Solberg til Aftenposten da.

Stein Bjørge

Etter en lengre pause, begynner Solberg i neste uke i ny jobb i privat sektor – i konsulentselskapet Deloitte, forteller han nå.

Han vil fortsette å fronte Høyre utad i noen saker, men bare som fritidspolitiker, slik han også har gjort de siste månedene. Lørdag tar han dessuten gjenvalg som nestleder i Oslo Høyre.

Saida Begum er ikke bekymret for at Høyre vil mangle profiler i hovedstaden fremover.

– En stor fordel for Oslo Høyre er at vi har mange flinke kandidater. Vi har mange unge som kan ta over og lett gå inn i roller som blir ledige, så det blir spennende for alle, sier Begum, og legger til:

– Det er mange som kan ta over for meg.

Flere endringer

Med endringene i regjeringen skjer det også endringer i Frps bystyregruppe. Tommy Skjervold (Frp) er ikke lenger statssekretær i Samferdselsdepartementet. Dermed vil han begynne å møte i bystyret igjen, hvor han har hatt permisjon. Da går Lars Petter Solås ut og blir vara.

Marit Vea (Venstre) er ikke lenger politisk rådgiver for miljøvernministeren. Men hun har møtt i bystyret som representant også mens hun har hatt denne stillingen.