Vitnene som varslet politiet trodde først den overstadig berusede bilføreren var blitt akutt syk der han sto på Uno-X Grini.

– Melder drodde først det var et sykdomstilfelle, og at det var grunnen til at bilføreren satt og sov bak rattet. Da patruljen kom frem viste det seg at sjåføren var overstadig beruset, forteller operasjonsleder Tore Solberg i Oslo-politiet.

Mannen i slutten av 40-årene klarte ikke å avgi en såkalt utåndingsprøve på normal måte, men det som kom av luft innehold så mye alkohol at appratet fikk mer enn nok.

– Nå blir han kjørt inn for utvidet prøve, sier Solberg.

Mannen sto på Uno X-stasjonen i Vollsveien ved 18-tiden lørdag da lørdagens kjøretur kom til et opphør.