Brann i blokk på Vestli i Oslo

Saken oppdateres.

Både Oslo-politiet og Oslo brann- og redningsetat meldte om hendelsen på Twitter. Det var full fyr i en leilighet i første etasje, ifølge brannvesenet.

– Vi har nå syv brannbiler på stedet. Det brenner i første etasje i en leilighet i en blokk. Vi slukker utvendig, og røykdykkere er inne for å søke og slukke, sier vaktkommandør Hans Erik Tysdal i Oslo brann- og redningsetat til Aftenposten klokken 14.45.

Klokken 14.50 opplyser Oslo-politiet på Twitter at brannvesenet har kontroll på brannen. Åtte minutter senere opplyser brannvesenet at brannen er slukket og at de sjekker nærliggende leiligheter.

Brannvesenet har kontroll på brannen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 29, 2019

Da Aftenposten var i kontakt med brannvesenet, hadde deakkurat ankommet stedet, og derfor var det for tidlig å si noe om det var mennesker i leiligheten eller hvor stor spredningsfaren var. Det er fortsatt ukjent om noen er skadet etter hendelsen.