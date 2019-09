Politiet fikk melding klokken 8.45 mandag morgen om at det er gått et jordras i Nittedal i Akershus. Raset gikk nederst i Heggeveien på Li, og politiet forteller at veien kan bli stengt i flere uker.

– Det er et stort hull i veien. Birkelundveien forbi rasstedet vil sperres, og det er nærliggende å tro at det vil være stengt i flere uker, forteller operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til Aftenposten i 13-tiden mandag.

Han forteller at bevegelser i fjellet følges nøye med på.

– Det er fare for nye ras, og det blir undersøkt nå, sier Marstad.

Bevegelse i 110-sentralen melder til NRK at 25 hus vil evakueres. I tillegg er to bedrifter nærmest rasstedet evakuert, ifølge politiet.

Problemer med vanntilførselen

Som følge av raset har det oppstått brudd på en høyspentledning og en hovedvannledning. Bruddet på vannledningen har medført problemer med vanntilførselen i hele kommunen.

Det er flere høyspentkabler i bakken i området der jordraset har gått, og strømmen stenges for at det kan gjøres vurderinger på rasstedet, opplyser politiet.

Politiet forteller at kommunen nå tar over mer og mer av ansvaret for situasjonen.

«Det anbefales at beboere i søndre Nittedal koker vannet før bruk», heter det i en melding på kommunens nettsider. Det er også sendt ut en SMS til innbyggere i de berørte områdene.

– Per nå vet vi ikke veldig mye men jobber med å få oversikt. De som har vann må koke vannet inntil videre, sier kommunikasjonssjef i Nittedal kommune Kristian Westgård til Varingen.

Nittedal kommune opplyser at de samarbeider med Nedre Romerike Vannverk (NRV) om en alternativ tilførsel av drikkevann.

Nittedal kommune har 23.000 innbyggere.

Saken oppdateres.