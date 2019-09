Årets førstegangsvelgere var ennå ikke født da Danny Chaudhry sto utenfor Hersleb skole på Grünerløkka for å dele ut stemmesedler for Venstre på valgdagen for 20 år siden.

Da han ikke kom inn for Venstre, gikk han videre til Senterpartiet. Fra Sp gikk turen videre til Frp, før han kom tilbake til Sp. Fremdeles uten å bli folkevalgt.