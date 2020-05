Oslo-kvinne tiltalt for å tagge rasistiske utsagn på eget vindu

En kvinne i 30-årene er tiltalt for å ha diktet opp straffbare handlinger, blant annet ved å tagge rasistiske utsagn på vinduet sitt og så politianmelde dette.

En kvinne må mandag møte i Oslo tingrett, tiltalt for å dikte opp straffbare handlinger. Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NTB

10. mai 2020 11:03 Sist oppdatert nå nettopp

Kvinnen tagget ved sju anledninger rasistiske utsagn eller andre truende utsagn på vinduet sitt i borettslaget hvor hun bodde, ifølge tiltalen i Oslo tingrett.

Blant annet ble det tagget «du skal dø islamist» og tegnet et hakekors på vinduet. Det ble også tagget «vi vil ikke ha deg her!» på vinduet og ytterveggen i borettslaget.

I tillegg er kvinnen tiltalt for å to ganger starte tilløp til brann utenfor vinduet sitt. Ved den ene anledningen tente hun på avispapir i et bed utenfor, mens hun en annen gang tente på en flaske med brennbart materiale, ifølge tiltalen.

Kvinnen meldte fra til politiet om hendelsene og sa at hun trodde noen som var ute etter henne, sto bak handlingene. I avhør med politiet oppga hun en navngitt person som hun mistenkte å stå bak både taggingen og branntilløpene.

Alle hendelsene skal ha funnet sted mellom februar og desember 2018.

Det er satt av to dager til rettssaken, som starter mandag 11. mai.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding