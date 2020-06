Varsler kraftig regn i Oslo. Ber folk være forsiktig.

Oslo hadde rekordmange varmedager i juni. Den siste tiden har godværet derimot vært på hell, og verre skal det bli.

Tunge regnbyger vil prege været resten av uken. Her fra golfbanen i Drøbak mandag ettermiddag. Oslofjorden i bakgrunnen. Hans O. Torgersen

– På tirsdag vil det være byger mer eller mindre hele dagen. Ut mot ettermiddagen kan det komme opp mot 20 millimeter flere steder i Oslo og resten av Østlandet, sier vakthavende meteorolog, Per Egil Haga, til Aftenposten.

Det sendt ut gult farevarsel. Spesielt for dem som skal ut å kjøre, er det lurt å være obs på styrtregnet som er i vente.

Vannplaning, dårlig sikt og oversvømmelser i veibanen kan bli en resultat av bygene som nå bygger seg opp, forklarer Hage.

Onsdag og torsdag blir det færre kraftige byger, men man må fortsatt belage seg på noe regn. Felles for alle dagene denne uken er at det blir kjøligere, under 20 grader, opplyser meteorologen.

– Det ustabile været vil fortsette inn i helgen, og det er fare for både regn og regnbyger, sier han.

I fjor sommer skapte store mengder regn problemer i Oslos gater. Nå er det varslet store regnbyger og det er satt gult farevarsel på Østlandet. Terje Pedersen / NTB scanpix

Fortsatt håp for resten av sommeren

Så langt i juni har hovedstaden hatt 17 dager med over 25 grader. Det er ny rekord, og slår de 16 varmedagene som ble registrert i juni-måned i 1998.

For resten av Norge er det satt ny rekord i antall dager med over 30 grader, såkalte tropedager.

– Vi står igjen med en juni-måned langt over normalen. I tillegg har gjennomsnittstemperaturen så langt vært på 19 grader i Oslo. Om det blir enda en ny rekord, vet ikke vi ikke før juli. Men det er ikke så usannsynlig at det skjer, sier Haga.

På spørsmål om sommeren er over for i år, svarer Haga at sommeren nesten bare har begynt:

– Vi er kun ferdig med den første av de tre sommermånedene. Det er sjeldent vi har så stabile sommere som i 2018, men været skifter raskt på våre breddegrader. Allerede til neste uke er det indikasjoner på at det blir både varmere og mindre nedbør, sier han.

Juni har vært varm for Oslofolket. Nærmeste fremtid vil både bli kjøligere og våtere, men det er ennå lenge til sommeren er over for i år! Espedal, Jan Tomas