Britisk ambassadør på Twitter: – Helt vilt vær på Frogner i kveld!

Det var et spektakulært syn den britiske ambassadøren til Norge fikk fanget på video denne uken.

Nå nettopp

– Vi fikk øye på denne uvanlige skyen som så ut til å virvle rundt ute på fjorden. Da den kom nærmere så vi at den virkelig virvlet opp, før den mistet litt kraft da den nådde land, sier Richard Wood, Storbritannias ambassadør til Norge, til Aftenposten.

Fra balkongen på Den britiske ambassaden på Frogner hadde ambassadeansatte orkesterplass til det som skjedde ute på Oslofjorden mandag kveld.

– Det var jo et veldig kult værfenomen. Det er ikke så ofte man ser. Så da måtte jeg ta opp kameraet, forteller Wood.

– Mini-tornado? Skypumpe?

Videoen av de virvlende skyene delte han med sine 2200 Twitter-følgere. Samtidig søkte han råd fra ekspertene om hva de faktisk hadde å gjøre med:

– Helt vilt vær på Frogner i kveld! En mini-tornado? Eller mini skypumpe? Uansett #notSummer, skrev han.

Tirsdag formiddag fikk han svar fra meteorologene på Meteorologisk institutt – også på Twitter:

– Skypumpe observert i #Oslo i går kveld. Det ligner en tornado, men er mindre kraftig og gjør sjeldent skade, tvitret de ambassadøren.

Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood, fanget opp et spesielt fenomen på Oslofjorden mandag kveld. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ikke spesielt vanlig å se skypumper

Også overfor Aftenposten bekrefter statsmeteorolog Tor Ivar Mathisen at det var en skypumpe som sto over fjorden denne uken. Det er ikke et spesielt vanlig syn, ifølge statsmeteorologen.

– Vi får noen observasjoner i året, da mest på Østlandet eller i Sør-Norge. Personlig har jeg bare sett en skypumpe to ganger. Men det er jo et spektakulært fenomen. Det er jo en slags mini-tornado som drar opp sjøvannet i trakten. Det er alltid spennende å se, sier han.

Statsmeteorolog Nina Pedersen forteller at skypumper oppstår når man har å gjøre med ustabile luftmasser. Bygevær gjør at det kan dannes virvler. Hadde dette skjedde over land ville man kalt det en trombe. Siden disse virvlingene skjedde over sjø, er det imidlertid snakk om en skypumpe, forteller Pedersen.

Statsmeteorologen synes også videoen til Wood var morsom.

– Det er klart at alt som roterer i himmelen er gøy. Vi oppfordrer alle som har slike videoer om å dele de med oss, så vi kan studere de nærmere, sier Pedersen.

Ambassadør Richard Wood med Kong Harald i 2018. Tore Meek / NTB scanpix

– Regnværsdager en del av pakken

Wood har vært ambassadør i Norge siden august 2018. Tidligere har han vært utstasjonert blant i Washington DC, Cape Town og Basra i Irak. Norge er imidlertid hans første ambassadørstilling. Han er stor fan av Norge, selv om været til tider minner han om regntunge dager i London.

– Jeg tror faktisk det har regnet mer i Norge de siste dagene enn jeg opplevd i London på en stund, sier Wood, før han legger til:

– Men Oslo er en så vakker sommerby at vi tåler noen regnværsdager. Det er en del av pakken.

Ambassadøren har ingen planer om å reise tilbake til det britiske øyriket i løpet av sommeren. Det blir Norgesferie, forteller han.

– Jeg elsker virkelig Norge om sommeren. Folk kommer ut i varmen og ut av skallet sitt, mener Wood.