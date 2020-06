Har lunsj-date på egen marka-benk 12. mai om 19 år: – Jeg håper vi kan gå selv

«Hva gir du til en mann som har alt eller kjøper alt han har lyst på?», tenkte Helene Jebsen Anker. Svaret fant hun i Nordmarka.

Helene Jebsen Anker og Peter Martin Anker på en av sine mange turer i Nordmarka. Om 19 år skal ekteparet ut på en helt spesiell tur. Privat

De var unge da de møttes på handelshøyskolen i Bergen. I 1978 ble de et par. Ni år senere giftet de seg. 12. mai fjor hadde Peter Martin Anker og Helene Jebsen Anker 30 års bryllupsdag, et såkalt perlebryllup, og hun ønsket å overraske ham.

Problemet: Den administrerende direktøren i skipsmeglerfirmaet RS Platou hadde «alt». Ønsket han seg noe nytt, kjøpte han det bare selv. Kona måtte tenke nytt og annerledes.

Peter Martin Ankers og Helene Jebsen Ankers benk utenfor Skjennungstua tidligere i juni. Robert Veiåker Johansen

Et populært mål

Den over 100 år gamle Skjennungstua ligger mellom Sognsvann og Frognerseteren i søndre del av Nordmarka. Den er lett tilgjengelig fra flere deler av marka, og ligger på en høyde med god utsikt. John Petter Martinussen kjøpte det populære stedet og overtok driften i 2011. Han har hele tiden arbeidet for å utvide åpningstidene og tilbudet på Skjennungstua, både innendørs og utendørs, og har også bedt om støtte fra brukerne for å få satt ut flere benker. Én benk koster 5000 kroner.

– Jeg har alltid vært glad i Skjennungstua, men gikk som regel dit sammen med venninner. De siste årene har mannen min kommet i mye bedre form. Han har tatt av 20–25 kilo, så nå er det mye lettere å gå slike turer. Vi har gått til stua sammen innmari mange ganger. Jeg hadde sett at man kunne gi penger til benker og tenkte at det var en fin bryllupsdagsgave, sier Helene Jebsen Anker, som er veldig imponert over måten markastuen drives på.

Forretningskvinnen fikk en plakett hun ga ektemannen på dagen. Siden har de tatt turen til «sin» benk ved jevne mellomrom.

– Hvordan reagerte han?

– Han synes det var veldig morsomt.

Alle andre dager er benken tilgjengelig for alle. Men ikke etter klokken 12 12. mai 2039. Robert Veiåker Johansen

– Håper vi kan gå selv

– Min kone er enda mer romantisk enn meg, og benken er jo god motivasjon for oss til å gjøre en iherdig innsats i ekteskapet i 20 år til, sier Peter Martin Anker.

Trebenken er selvsagt til fri benyttelse for andre, slik alle benkene utenfor Skjennungstua er. Men 12. mai 2039, som for øvrig faller på en torsdag, er den reservert fra klokken 12. Da har Anker-ekteparet gullbryllup.

– Det hadde jo vært litt irriterende å komme opp dit og så var benken opptatt av andre, sier han og ler.

– Vi har sagt fra til alle vi kjenner at de får være med oss på lunsj den dagen, forteller kona.

I mai 2039 er paret i begynnelsen av 80-årene. Og selv de som går mye i skog og mark får ingen garanti for hvordan fremtiden blir. Helene Jebsen Anker er imidlertid ikke i tvil om hva hun drømmer om:

– Jeg håper vi ikke trenger bil for å komme oss opp dit. Jeg håper vi kan gå dit selv, sier hun.

Skjennungstua har åpent mandag-torsdag 10.15-21, fredag 10.15-17 og lørdag og søndag 10–17.

