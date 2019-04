Skal Sørenga-beboere og badegjester til utstikkeren få glede av en ny, permanent forbindelse fra Sukkerbiten som vil gi 180 meter kortere gangvei?

Det er kjernen i en gryende brokamp i Oslos havnebasseng.

Lørdag skrev Aftenposten at flere har tatt til orde for å bygge en permanent bro når den hyperpopulære flytebroen forsvinner, senest i 2024. I en rapport fra Bymiljøetaten skisseres ulike alternativer til en mulig ny forbindelse.

Seks meter bred, opp mot 270 meter lang med et «arkitektonisk potensial»: Slik kan en ny, permanent bro bygges.

Men slett ikke alle er begeistret for initiativet.

Dan P. Neegaard

Frykter for nytt båt-tilbud

Neste år åpner det nye Munchmuseet, som forventer over en halv million besøkende i året. Nå frykter Munch-direktør Stein Olav Henrichsen at mange vil stenges ute.

Museet legger opp til at en betydelig andel av besøkende i fremtiden vil ankomme med båt. Brofeste på Sukkerbiten eller ved museumsutstikkeren på sørsiden av museet vil sperre for adkomst sjøveien, frykter Munch-direktør Stein Olav Henrichsen. Han ser blant annet for seg at lettbåter fra cruiseskip kan få problemer med å ta seg til museet.

Jan Tomas Espedal

– Sjøen blir stadig mer brukt til turisttransport. Det kommer til å bli en viktig åre for oss også. Vi er ikke prinsipielt imot bro, men det må balanseres slik at den ene opplevelsen ikke ødelegger for den andre, sier Henrichsen.

Det er spesielt to konkrete attraksjoner han er bekymret for.

Oslo-museene har i lang tid jobbet med et nytt tilbud til besøkende: En egen museumsbåt som skal gå fra kai til kai mellom Bygdøymuseene, Astrup Fearnley på Tjuvholmen og det nye Munchmuseet. Ifølge Henrichsen er prosjektet i ferd med å landes i disse dager.

Et eget anløp for denne båten anlegges på den såkalte museumsutstikkeren, som nå er under bygging på sørsiden av museet.

Sperrer for «The Mother»?

Det store blikkfanget på denne utstikkeren blir skulpturen «The Mother» av den britiske kunstneren Tracey Emin. Bronsestatuen er ni meter høy. Oslo kommune har satt av 12 millioner til kunsten. Totalt skal de bruke 103 millioner på utstikkeren.

– Skulpturen har Oslo kommune bestilt og kontraktfestet. Det vil være uheldig å bygge noe stort rett foran, sier Henrichsen. Planen for halvøya er at den skal være et sted for opplevelse og rekreasjon.

REUTERS/Toby Melville

– Halvøya er designet for at folk skal gå ut og oppleve sjøen og utsikten. En bro fra Sørenga må ta hensyn til disse tre faktorene, mener direktøren.

Henrichsen mener en eventuell forbindelse til Sørenga heller kan forankres nord for museet, øst for Akerselva og lenger inn mot Bisepvika.

Henrichsens ønske ligner ett av alternativene Bymiljøetaten har skissert opp i sin rapport (alternativ 7 i kartet nedenfor). Men dette alternativet har noen klare ulemper:

«Broen vil i stor grad redusere brukbarheten av viken som et sted for rekreasjon og lek ved å dele bassenget i to mindre deer og danne nye kiler», skriver etaten.

Bymiljøetaten

Munch-direktøren stiller spørsmål om hvor stort behovet for broen egentlig er. Når Havnepromenaden står ferdig om fem år, vil besøkende til Sørenga få kun 180 meter kortere gangvei fra Operaen til Sørenga ved å ta snarveien over broen.

– Jeg tror det da vil tilsvare tre minutters gange, og da er kanskje ikke behovet for bro så stort lenger. Det vil være fornuftig å vente til Havnepromenaden er ferdig med å ta en slik beslutning, sier Henrichsen.

– Ingenting er avklart

Høyres gruppeleder i bystyret Eirik Lae Solberg er blant dem som har ivret for en ny, permanent bro. Han sa til Aftenposten lørdag at han vil ha fortgang i prosjektering og bygging.

Men kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) understreker at ingenting er avklart i brospørsmålet. Hun skriver i en SMS til Aftenposten at byrådet er klar over at en permanent bro vil komme i konflikt med andre interesser i området. Hansen understreker at det er ønskelig at flest mulig skal kunne benytte Munchmuseet og det nye parkanlegget.

– Byrådet vil at det nye området skal fungere best mulig. Derfor vil vi se om det er smart å lage en permanent bro eller, eller om det blir bedre uten. Bymiljøetaten har sett på ulike alternativer. Vi skal nå vurdere fordeler og ulemper fremover, skriver Hansen.