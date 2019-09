Mener dette er en del av løsningen på klasseskillene i Oslo

Barna står oppstilt på en rekke. Én etter én får de prøve seg på å kaste ballen.

Cricket-trenerne som instruerer og veileder, kommer fra Haugerud IF. Aktiviteten skjer i idrettsparken der klubben holder til. Men barna er ikke her fordi de har betalt for å være medlemmer av idrettslaget. De er her fordi de går på Aktivitetsskolen (AKS) på Trosterud skole.

Planen er at det skal bli langt mer av dette i årene fremover.

Det blir klart når det rødgrønne Oslo-byrådet onsdag legger frem sitt budsjettforslag for 2020. Der settes det av 12 millioner kroner over tre år for et prøveprosjekt om samarbeid mellom skoler og idrettslag.

Haugerud IF og Trosterud skole er først ut. Deretter skal det velges ut ytterligere elleve samarbeid rundt omkring i Oslo.

Manglende brikke

Økende kostnader i barne- og ungdomsidretten i Oslo har skapt bekymring.

Samtidig er klasseskillet i hovedstaden blitt større. Flere barn enn før vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.

Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets, mener et samarbeid mellom idrettslag og skolene har vært en manglende brikke i arbeidet med å redusere økonomiske barrierer.

– Alle ønsker idrett for alle. Men det er bare én arena der det er mulig å nå alle, og det er gjennom skolen. Skolen kjenner barna og deres bakgrunn, sier han.

Morten Uglum

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap) forteller at byrådet i år har sett nærmere på kostnader i idretten. Undersøkelser viser at det ikke bare er økonomi som hindrer deltagelse i idretten.

– Ved å tilby idrett i aktivitetsskolen sammen med lokale idrettslag får veldig mange elever en invitasjon til å være med på noe som ikke koster noe, som ikke krever at foreldrene kjører dem og som ikke gjør forskjell på gutter og jenter, sier idrettsbyråden.

– Er målet at ordningen på sikt skal gjelde alle Oslo-skoler?

– Vi må se hvordan dette kan organiseres før vi bestemmer oss. Vi har dette som pilot nettopp for å teste ut litt ulike varianter.

Fakta: Bakgrunn: Kostnader i Oslo-idretten Aftenposten skrev i mai om en undersøkelse utført av Oslo idrettskrets. De har analysert driftskostnadene til en betydelig andel av idrettslagene i Oslo på to tidspunkter: 2014 og 2017. I samme periode har offentlige tilskudd til idrettslagene økt kraftig. Undersøkelsen viser at idrettslagenes tilbud samlet sett er blitt dyrere, og at kostnadene har økt mer enn økningen i medlemsmasse skulle tilsi. Lønninger er den fremste kostnadsdriveren. Dette krever gjerne økte treningsavgifter.

– Klasseskiller fra 1.-klasse

Selv om byrådet ikke ønsker å forplikte seg utover testperioden, ser Magne Brekke i idrettskretsen for seg en fremtid der store deler av den idrettslige aktiviteten for barn skjer i skoletiden.

Han peker på flere fordeler. Én er at det vil frigjøre anleggskapasitet ved at ikke alle må ha treningstid om kveldene.

– Så vet vi at mange idrettslag prøver å lage gode tilbud, men at skolene ikke har penger til å betale for det. Det gjør at ekstratilbud kan bli oppfattet som kostnadsdrivende. Noen kan bli med, mens andre sitter igjen og maler. Da forsterker idretten klasseskiller fra 1.-klasse, og det er det egentlig ingen som ønsker, sier generalsekretæren.

Mens Utdanningsetaten skal velge ut skolene for prosjektet, får idrettskretsen en sentral rolle i utvelgelsen av idrettslag.

– Vi ønsker dette spredt utover hele Oslo. Det handler om å få erfaringer om hva som fungerer i ulike deler av byen, sier Brekke.

Aks-ordning skaper debatt

Prøveprosjektet føyer seg inn i rekken av endringer i Aks-tilbudet under dette byrådet.

– Fra å være et oppbevaringssted i et par timer for de barna som hadde foreldre med god råd, har Aks utviklet seg til å bli et tilbud som de aller fleste benytter seg av, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Det er imidlertid ikke alle som er fornøyd med utviklingen. Aks-ordningen har skapt politisk splid.

Påtroppende gruppeleder i Oslo KrF, Espen Andreas Hasle, frykter en utvikling i retning heldagsskole.

Tarjei Krogh

Hasles KrF har lenge kjempet for innføringen av et fritidskort, der alle barn kan få et beløp de kan bruke til en valgfri aktivitet. Regjeringen har satt av penger til testing av dette i en rekke kommuner.

Hasle mener dette er det den beste løsningen for å redusere forskjeller, selv om han ikke nødvendigvis er negativ til byrådets forslag om samarbeid mellom idrettslag og skoler.

– Vi er enige om at vi må gjøre noe med fattige barns deltagelse i Oslo. Men med denne løsningen fra byrådet blir det noen som skal sitte og bestemme hvem som skal få ha dette opplegget. Med fritidskortet får alle barn frihet til å velge selv hva de vil gjøre.

Fakta: Gratis Aks i Oslo Aks (Aktivitetsskole) er Oslos navn på det som andre steder heter SFO (Skolefritidsordning), altså tilbudet til de yngste elevene før og etter skoletid. Når politikerne snakker om gratis Aks, mener de som regel gratis deltidsplass, også kalt kjernetid. Det vil si inntil 12 timer i uken. Denne høsten ble deltidsplass gratis for 1.-klassinger i hele Oslo. I bydelene Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand – samt på to enkeltskoler – er det gratis også i 2. til 4. trinn. I bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og Sagene er det gratis i 2. og 3. trinn. Andre må betale. Deltidsplass koster 2081 kr i måneden, heltidsplass koster 3079 kr. Det er ingen søskenrabatt, men foreldre i husholdninger med lav samlet inntekt (under 387.000 kr i året) får kraftig redusert pris.

Morten Uglum

Haugerud-leder jubler

I Haugerud IF er det jubel. De har tidligere forsøkt flere initiativ sammen med skolen, men manglende penger har lagt en demper på planene.

– Vi ser mange muligheter, men det har vært vanskelig å finansiere. Vi er basert på frivillighet, og da er det vanskelig å stille opp med instruktører i arbeidstiden, sier styreleder Dag Endal.

Denne uken var det cricket, men idrettslaget har en rekke forskjellige idrettstilbud. De vil Aks-barna få muligheten til å teste fremover.