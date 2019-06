Rundt 3400 privatpersoner, med støtte fra Huseiernes Landsforbund, hadde saksøkt Oslo kommune om eiendomsskatten. Tirsdag falt den endelige dommen i Høyesterett, som slo fast kommunen overholdt ikke den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt da skatten ble innført våren 2016.

Kommunen må dermed betale tilbake eiendomsskatt til dem som er del av gruppesøksmålet og som samtidig påklaget utskrivingsvedtaket for sin eiendom til kommunen innen klagefristen.

Det rødgrønne byrådet har lovet å så raskt som mulig å betale tilbake penger til saksøkerne. Det er fortsatt ikke klart hvor høyt dette beløpet blir, men tirsdag anslo kommunen overfor E24 at det vil bli et sted mellom 10 og 15 millioner kroner.

Foreløpig vil ikke byrådet si noe om hvorvidt andre huseiere også vil få tilbakebetalt penger eller ikke. Hvis alle som betalte inn eiendomsskatt dette året skal få tilbakebetalt, vil det koste kommunen rundt 250 millioner kroner.

Ninna Pannu, pressekontakt for byrådsavdeling for finans i Oslo kommune, opplyser til Aftenposten onsdag ettermiddag at kommunens politiske ledelse i skrivende stund sitter i møter i saken.

Solberg: Man bør rydde opp for alle

Aftenposten treffer Erna Solberg (H) i hagen til statsministerboligen i Oslo onsdag formiddag, der statsministeren har invitert til oppsummerende pressekonferanse før sommeren.

Hun trenger ikke mye betenkningstid da Aftenposten spør henne hvilken betydning den ferske dommen bør få:

– Betydningen av dommen er at folk har betalt for mye i eiendomsskatt enn det jussen tilsier at de skal gjøre. Da syns jeg Oslo kommune bør ta konsekvensen av det, og så må man sørge for at man får formet gjort ting på en riktig måte fremover.

– Mener du da at kommunen bør betalte tilbake til alle som har betalt for mye i eiendomsskatt, eller bare dem som har saksøkt?

– Jeg mener at når du som offentlig myndighet opplever at du har gjort noe feil, bør du rette det opp for alle, ikke bare for dem som saksøkt og som har hatt penger og mulighet til å saksøke.

– Det tenker jeg er viktig for offentlige myndigheter generelt: Hvis vi opplever at vi har hatt feil praksis i noen saker, så pleier vi å rydde opp for alle, sier hun også.

Bystyreflertallet krever tilbakebetaling til alle

Da dommen falt, krevde førstekandidat Eirik Lae Solberg i Oslo Høyre, det største opposisjonspartiet, umiddelbart at kommunen skulle refundere penger til alle, uavhengig av om de var del av søksmålet eller ikke.

Det samme krever de tre andre borgerlige partiene i bystyret.

– Oslos innbyggere bør kunne stole på at beslutning fra bystyret er lovlig. Når den ikke er det, må kommunen ta ansvaret, sier Haakon Riekeles, fjerdekandidat for Venstre.

– Det er naturlig at kommunen betaler tilbake til alle, selv om det blir kostbart. Kommunen har et ansvar for å gjøre ting riktig, sier Andreas Hasle, førstekandidat for KrF.

– Alle som har betalt på feil grunnlag, bør få pengene tilbake. Det er et viktig prinsipp, sier Aina Stenersen, førstekandidat for Frp.

Også Rødt, det rødgrønne byrådets vanlige støtteparti, støtter kravet om tilbakebetaling til alle. Dermed er flertallet i bystyret for å refundere pengene, uavhengig av hva byrådspartiene faller ned på.

«Har kommunen krevd inn penger ulovlig, så mener vi kommunen må betale tilbake», skriver Eivor Evenrud, førstekandidat for Rødt, i en SMS.